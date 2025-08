NRZ: NRW schob im ersten Halbjahr 2494 Menschen ab

Essen (ots) - Den Suchtberatungen in NRW droht der finanzielle Kollaps. Das sagte Peter Raiser, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen der NRZ. "Drei Viertel der Suchtberatungsstellen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand", so Peter Raiser anlässlich des jährlichen Gedenktages für die Drogentoten am 21. Juli. Es werde zunehmend schwieriger, Beratung, Hilfe und Therapien anzubieten, so Raiser. ...

