Ganzjahresreifen sind praktisch, denn einmal montiert, muss in Frühjahr und Herbst nicht mehr an den Wechsel gedacht werden. Doch praktisch ist in vielen Fällen nicht sicher, das zeigen die aktuellen Ergebnisse des ADAC Ganzjahresreifentests: Von 16 Modellen kann der Automobilclub nur die Hälfte empfehlen und vier Reifen stellen sogar ein Sicherheitsrisiko dar. Getestet wurde die beliebte Dimension 225/45 R17, die häufig in der unteren Mittelklasse zum Einsatz kommt. Bei der Bewertung spielen die Fahr- und Bremseigenschaften auf trockener, nasser, eis- und schneebedeckter Straße eine Rolle, zudem werden die Reifen auf Umweltfaktoren (Langlebigkeit, Kraftstoffverbrauch, Lautstärke, Nachhaltigkeit) überprüft.

Erfreulich ist, dass im Vergleich zum letzten Jahr nicht nur ein Ganzjahresreifen, sondern vier Modelle mit der Note "gut" bewertet werden konnten. Die Reifenhersteller reagieren somit mit Verbesserungen auf die steigende Nachfrage. Das Spitzenduo im ADAC Test bilden der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 und der Continental AllSeasonContact 2 (ADAC Urteil 2,3). Beide Reifen zeigen auf jedem Untergrund eine zufriedenstellende Performance, wobei der Continental als einziger Reifen im Test die Gesamtnote "gut" bei den Fahrsicherheitswerten erreicht. Dafür prognostizieren die ADAC Tester dem Goodyear mit Abstand die größte Laufleistung - nämlich ganze 68.000 Kilometer.

Das Spitzenfeld komplettieren der Pirelli Cinturato All Season SF 3 und der Bridgestone Turanza All Season 6, je mit einer Bewertung von 2,5. Ihnen folgen vier Reifen (Michelin, Dunlop, BFGoodrich und Viking), die befriedigende Gesamtnoten erzielen und damit ebenfalls mit gutem Gewissen gekauft werden können.

Die verbleibenden acht Ganzjahresreifen kann der ADAC nicht empfehlen, da sie bei mindestens einer Witterung nur ausreichende oder schlechtere Fahrleistungen erzielen. Das Schlussduo bilden der Arivo Carlorful A/S und der Petlas Multi Action PT565, die beide mit dem ADAC Urteil 5,5 versehen werden müssen. Auf keinem Untergrund kommen diese Reifen über befriedigende Ergebnisse hinaus und in mindestens einer Kategorie weisen sie so große Schwächen auf, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Der Test zeigt, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Reifenmodellen sind. Während beim Bremsen auf nasser Fahrbahn (80 km/h bis Stillstand) der zweitplatzierte Reifen von Continental nach gut 31 Metern zum Stehen kommt, hat der Arvio Carlorful an diesem Punkt noch 41 km/h auf dem Tacho.

Einige Ganzjahresreifen sind aus ADAC Sicht also durchaus empfehlenswert und eignen sich für fast alle Tage im Jahr. Wichtig bei der Entscheidung, ob ein Ganzjahresreifen auf dem eigenen Fahrzeug zum Einsatz kommt, ist das eigene Fahrprofil. Wer bei hohen Temperaturen, eventuell auch mit voller Beladung, in den Sommerurlaub fahren möchte oder in den Skiurlaub, wo mit schwierigen winterlichen Straßenbedingungen zu rechnen ist, sollte besser auf reine Sommer- und Winterreifen setzen.

