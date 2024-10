Münchener Verein Versicherungsgruppe

Christian Mohrdieck verstärkt Vorstand der Münchener Verein Versicherungsgruppe

München (ots)

Zum 01.05.2025 wird Christian Mohrdieck in den Vorstand der Münchener Verein Versicherungsgruppe berufen. Der erfahrene Diplom-Ökonom übernimmt als neuer Finanzvorstand (CFO) das Ressort von Karsten Kronberg, der sich Ende 2025 in den Ruhestand verabschiedet.

Der 44-jährige gebürtige Bremer blickt auf über 20 Jahre branchenspezifische Fach- und Führungserfahrung zurück. Zuletzt war er als Abteilungsleiter Kapitalanlagenmanagement und Prokurist der Süddeutschen Krankenversicherung tätig und verantwortete als Geschäftsführer der Immobilientochter die Immobilien der SDK. Zuvor arbeitete er als Portfolio Manager bei der Stuttgarter Versicherung.

"Christian Mohrdieck bringt neben hoher fachlicher Expertise auch die nötige Erfahrung in der Versicherungswirtschaft mit. Wir freuen uns sehr, ihn als Nachfolger von Karsten Kronberg benennen zu können", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Karsten Kronberg wünsche ich alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und bedanke mich bereits jetzt im Namen des gesamten Münchener Vereins für die jahrzehntelange herausragende Zusammenarbeit, mit der er wesentlich zum Unternehmenserfolg beigetragen hat."

Christian Mohrdieck sieht seiner neuen Aufgabe gespannt entgegen: "Der Münchener Verein ist ein traditionsbewusster und gleichzeitig moderner Versicherer aus dem Mittelstand. Mit seiner Kernzielgruppe im Handwerk und den innovativen Vertriebskonzepten agiert er am Puls der Zeit. Ich freue mich darauf, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen die wirtschaftliche Performance der Versicherungsgruppe weiter zu stärken."

Auch Karsten Kronberg sieht in ihm einen optimalen Nachfolger: "Ich wünsche Christian Mohrdieck viel Erfolg in seiner neuen Rolle und eine genauso spannende, lehrreiche und schöne Zeit, wie ich sie beim Münchener Verein in den vergangenen 20 Jahren hatte."

