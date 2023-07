Agentur Frau Wenk

FRAUWENK-Analyse: Deutsche Green Tech-Unternehmen reden nicht mit der Presse

Hamburg (ots)

+++FRAUWENK-Analyse untersucht Pressearbeit von 141 Green Tech-Unternehmen+++Branche lässt erhebliche Kommunikationspotenziale liegen+++

Mehr als die Hälfte (54,6 Prozent) der deutschen Green Tech-Unternehmen baut die Kommunikation und PR noch auf - das hat eine Studie der Hamburger Kommunikationsberatung FRAUWENK ergeben, für die 141 Unternehmen der Green Tech-Branche analysiert wurden. Nur 15 der 141 Unternehmen kommunizieren der Analyse zufolge schon sehr gut. Im Rahmen der Studie wurde untersucht, ob und wie die Unternehmen und Start-ups via Newsroom, Blog oder LinkedIn versuchen, Journalist:innen und andere Multiplikator:innen zu erreichen.

"Wir erleben gerade ein enormes Momentum in der Branche. Der Markt wird jetzt verteilt. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit wird maßgeblich darüber entscheiden, wer den Markt für sich gewinnt. Gute Kommunikation und Sichtbarkeit in Medien, denen die Menschen vertrauen, tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg bei", sagt Andrea Buzzi, Geschäftsführerin von FRAUWENK.

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass 45 Prozent der untersuchten Unternehmen über einen Newsroom verfügen - doch nur knapp die Hälfte davon bespielt ihn regelmäßig. Die letzte Veröffentlichung lag bei 76 Prozent mehr als sechs Wochen zurück. Ähnlich verhält es sich beim Thema Blogs: Nur 42 Prozent aller Green Tech-Unternehmen verfügen über einen eigenen Blog, von denen wiederum knapp die Hälfte regelmäßig Inhalte online stellt. Bei 21 Prozent lag die letzte Veröffentlichung weniger als sechs Wochen zurück.

LinkedIn-Accounts in der Green Tech-Branche voll etabliert

Fast alle analysierten Unternehmen besitzen einen Corporate-LinkedIn-Account (98 Prozent). 72 Prozent bespielen diesen regelmäßig. Das letzte Posting lag bei 77 Prozent aller Unternehmen weniger als zwei Wochen zurück. LinkedIn wird demzufolge als Kommunikationsmittel von fast allen Green Tech-Unternehmen am häufigsten genutzt. Nur knapp ein Viertel aller Firmen hat ein Presskit (24 Prozent) oder einen Pressekontakt (22 Prozent) auf seiner Website hinterlegt.

Eine Branche im Wandel

"Die Green Tech-Unternehmen stehen für die Chancen einer positiven Zeitenwende, gleichzeitig sind Verbraucher:innen wie auch Entscheider:innen in Unternehmen maximal verunsichert. Innerhalb dieses Spannungsfeldes liegt die kommunikative Aufgabe der Green Tech-Branche darin, Vertrauen aufzubauen und Orientierung zu geben", sagt Andrea Buzzi. "Unsere Green Tech-Analyse zeigt und analysiert kompakt die genutzten und ungenutzten Potenziale der Branche. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die überwiegend jungen Player, in ihren Share of Voice zu investieren."

Neben der Analyse enthält der Report Service-Inhalte wie Quick Wins zur Kommunikation und eine detaillierte Checkliste.

Den Link zum Report finden Sie hier.

Über die Analyse:

Der Untersuchungszeitraum der Datenerhebung lag im April 2023. Die elf Fragen (= Merkmale) der Analyse wurden so konzipiert, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden konnten. "Ja" wurde als 1 codiert und "nein" als 0, sodass jedes Unternehmen bis zu elf Punkte erreichen konnte. Die Unternehmen wurden hiernach in die Cluster "schon sehr gut" (neun bis elf Punkte), "solide" (fünf bis acht Punkte) sowie "noch im Aufbau" (null bis vier Punkte) eingeteilt. Die Cluster sind dabei wertfrei zu verstehen, da viele Unternehmen im Aufbau noch keine Ressourcen für Kommunikation besitzen. Weitere Informationen zum Forschungsdesign, zu den Ergebnissen sowie zur Interpretation gibt es im aktuellen Green Tech-Report von FRAUWENK.

+++

Bildmaterial:

Andrea Buzzi, CEO FRAUWENK (Credit: FRAUWENK)

Logo FRAUWENK

Infografik

Über FRAUWENK

FRAUWENK bietet Kommunikationslösungen für Zukunftsunternehmen und setzt sich für eine positive digitale Zeitenwende ein. Seit 2008 berät die Kommunikationsberatung Zukunftsunternehmen aus Europa und den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. Die Agentur hat bereits mehr als 150 Tech-Unternehmen und Gründer:innen mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeit und unternehmerischem Erfolg verholfen. FRAUWENK ist als Content-Spezialist für digitale Themen Herausgeber von CLUTCH, dem Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Als Kommunikationsberatung mit digitaler Expertise und Leidenschaft für Innovation und Daten treibt FRAUWENK das Thema disruptive, datenbasierte PR voran.

Original-Content von: Agentur Frau Wenk, übermittelt durch news aktuell