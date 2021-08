Agentur Frau Wenk

Trendumfrage zur Bundestagswahl: Digitalbranche setzt am meisten Hoffnung in die FDP

Entscheider aus der Digitalwirtschaft stellen den Regierungsparteien CDU und SPD ein schlechtes Zeugnis in Sachen digitaler Kompetenz aus. Demnach glauben nur 5,2 bzw. 3,5 Prozent von ihnen, dass diese Deutschland nach der Bundestagswahl in eine digitale Zukunft führen können. Das geht aus einer Online-Umfrage hervor, die Frau Wenk, eine PR- und Kommunikationsberatung für Digitalunternehmen, im Juli 2021 erhoben hat. Am meisten trauen die Digitalexperten der FDP zu: 40,3 Prozent der Befragten sprechen sich für die Liberalen aus. Es folgen die Grünen mit 31,7 Prozent, vor Der Linken (1,7 Prozent) und der AfD (0 Prozent).

FDP und Grüne profitieren vor allem von Kontinuität und Altersstruktur

Nach Aussagen der Digitalexperten profitieren die Liberalen vor allem von ihrer Nähe zur Wirtschaft und zu Start-Ups sowie einem kontinuierlichen und seit Jahren bestehenden Agendasetting in Bezug auf Digitalisierung. Die Befragten gaben an, dass diese "am tiefsten in der programmatischen DNA verankert sei." Dies spiegelt sich nach Angaben der Entscheider auch im Wahlprogramm wider.

Diejenigen, die den Grünen am meisten Digitalisierungskompetenz zusprechen, betonen hingegen vor allem das Alter und die Zusammensetzung der Mitglieder. Demnach nehmen sie die Grünen als junge und moderne Partei wahr, in der es viele Digital Natives gibt, die Digitalisierung auch für Themen wie Bildung mitdenken.

Viele Digitalentscheider suchen nach "Innovationstreibern"

Auffällig: Für 17,5 Prozent der Teilnehmer bringt überhaupt keine Partei genügend Sachverstand mit, um das Thema voranzutreiben. Während die einen ihnen nur Partikularinteressen unterstellen, sehen die anderen "keine wirklichen Innovationstreiber". Sie fordern eine neue Generation von Politikern und grundsätzliche Strukturen für Digitalisierung im Alltag, wie z.B. im Gesundheitswesen, Schulen oder in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Besserer Ausbau der digitalen Infrastruktur

Als die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung in Sachen Digitalisierung sehen 84,6 Prozent der befragten Entscheider einen besseren Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auch ein Digitalministerium sowie Investitionen in KI und Robotik sind für viele wichtig (jeweils 44,2 %). Die Deregulierung des Datenschutzes spielt hingegen für gerade mal ein Drittel eine Rolle.

"Durch die Corona-Pandemie ist einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig Digitalisierung für alle Lebensbereiche ist - und wo Deutschland hier steht, betont Andrea Buzzi, CEO und Inhaberin der Agentur Frau Wenk. "Durch unsere über 13-jährige Erfahrung in der Beratung von digitalen Unternehmen wissen wir, auf welche Hürden diese oft stoßen. Die Politik hat hier in den letzten Jahren vieles verschlafen. Umso wichtiger ist, dass die Parteien endlich die Weichen für eine digitale Zukunft stellen, auch damit Deutschland wirtschaftlich nicht abgehängt wird."

Über die Umfrage

Für das CXO-Panel hat die PR Agentur Frau Wenk im Juli 2021 57 Entscheider der digitalen Wirtschaft per Online-Fragebogen befragt. Die Agentur führt regelmäßig unter den führenden Köpfen der Internet- und Digitalbranche zu aktuellen Themen Umfragen durch. Die Teilnehmer sind Geschäftsführer, Vorstände, und Manager auf Geschäftsführerebene.

