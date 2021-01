Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

EANS-Adhoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG hat Abgabe der Filialen/Standorte erfolgreich mit Closing vollzogen.

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Strategische Unternehmensentscheidungen 01.01.2021 Graz - Die Landes-Hypothekenbank Steiermark AG und die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken haben am heutigen Tag die notwendigen Handlungen gesetzt, um die Abgabe der Filialen/Standorte Feldbach, LKH Feldbach, Fürstenfeld, Judenburg und Schladming von der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken im Rahmen eines Closings erfolgreich zu vollziehen. Das am heutigen Tag stattgefundene Closing folgt dementsprechend den Bekanntmachungen vom 03.08.2020 über den Abschluss der jeweiligen Kaufverträge und der Bekanntmachung vom 15.09.2020 über die erfolgte Genehmigung der jeweiligen Kaufverträge durch die österreichische Finanzmarktaufsicht. Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht die RLB Steiermark, Frau Dr. Ariane Pfleger unter ariane.pfleger@rlbstmk.at zur Verfügung. Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

