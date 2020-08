Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

EANS-Adhoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG beschließt Abgabe der Standorte außerhalb von Graz

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Strategische Unternehmensentscheidungen 03.08.2020 Graz - In der Aufsichtsratssitzung der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG vom 19.12.2019 wurde beschlossen, Umstrukturierungsmaßnahmen zu prüfen, mit dem Ziel, diese zeitnahe umzusetzen, um betriebliche Synergien der Unternehmen im Konzern zu heben. In Umsetzung dieses Beschlusses wurden in den letzten Monaten Verhandlungen mit örtlichen Raiffeisenbanken betreffend die Abgabe einzelner Filialen/Standorte der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG außerhalb von Graz geführt. Die Abgabe der Filialen/Standorte Feldbach, LKH Feldbach, Fürstenfeld, Judenburg, Schladming und Bruck an der Mur an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken wurde mit heutigem Tag durch die Hauptversammlung und den Aufsichtsrat der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG beschlossen. Die Übertragung soll mit Wirksamkeit 01.01.2021 durchgeführt werden. Die Wirksamkeit der Transaktionen ist teilweise noch von den jeweils notwendigen Zustimmungen der Gremien der jeweiligen örtlichen Raiffeisenbank abhängig. Darüber hinaus bedürfen sämtliche Transaktionen noch einer allfällig notwendigen aufsichtsrechtlichen Bewilligung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht. Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht Dr. Ariane Pfleger/Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (ariane.pfleger@rlbstmk.at) zur Verfügung. Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

