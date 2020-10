Europäische Weltraumbehörde ESA setzt auf die Newsjacking-Kompetenz von Frau Wenk

Agentur Frau Wenk

Die Europäische Weltraumbehörde (ESA) setzt auf die Newsjacking-Kompetenz der Agentur Frau Wenk. Die ESA beauftragt die Hamburger PR-Boutique damit, die tägliche Nachrichtenlage in Europa zu scannen und potenzielle Story-Ansätze zu identifizieren. Dazu kooperiert Frau Wenk mit With PR in England, Frankreich, Spanien und Italien. So sollen die Positionen, Missionen und Forschungen der Weltraumorganisation einer breiteren Öffentlichkeit bekannter werden. Zudem soll die Agentur bei Bedarf mit der Erstellung von PR-Content, Grafikmaterial und Videos unterstützen.

"Die ESA ist eine der wichtigsten Zukunftsprojekte Europas. Der Beitrag der Weltraumorganisation für die aktuelle Forschung und die Entwicklung von Zukunftstechnologien lässt sich nicht hoch genug bewerten. Wir übernehmen gern die Aufgabe, diese Mission auch bei neuen Zielgruppen durch spannendes Storytelling bekannt zu machen", erklärt Andrea Buzzi, Gründerin und Geschäftsführerin von Frau Wenk. "Wir denken das Geschichtenerzählen für die ESA aus einer externen Perspektive und können so kreative Impulse für die Öffentlichkeitsarbeit liefern."

Frau Wenk hat für die ESA eine spezielle Newsjacking-Mechanik (Augmented Newsjacking©) aufgesetzt. Um europaweit die besten Story- und Kommunikationsansätze zu identifizieren, setzt sie auf einen Mix aus maschineller Medienbeobachtung und einem engmaschigen Netz aus spezialisierten Spottern, die die Erlebniswelten der neuen Zielgruppen repräsentieren. "Wir glauben an die Kompetenz und Kreativität professioneller Journalisten. Data und Insights beim Newsjacking sind hilfreich, aber die beste mediengängige Geschichte baut dann immer noch unser Redaktionsteam."

Das Mandat ist europaweit ausgeschrieben. Dazu hat sich die Agentur Frau Wenk aus dem internationalen Netzwerk With Global Alliance, zu dem die Agentur seit Mai 2020 gehört, Unterstützung geholt. Das globale Tech-PR-Agenturnetzwerk ist darauf spezialisiert, Technologieunternehmen mit fachkundigen PR-Teams marktübergreifend zu unterstützen und operiert auf allen fünf Kontinenten in 26 Ländermärkten.

Disclaimer: The view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of ESA.

