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Kriminell glamouröser Auftakt

RTL feiert die 4. Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" mit Kino-Premiere

Marijke Amado & Max Kruse sind Verräter, doch Twist stellt alles auf den Kopf

Köln (ots)

Großer Auftritt für Deutschlands spannendstes Krimispiel: Mit einer exklusiven Kino-Premiere im Kölner Cinenova feierte RTL am heutigen Montag den Start der 4. Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". Gemeinsam mit Moderatorin Sonja Zietlow, dem prominenten Cast, ehemaligen "Die Verräter"-Stars sowie Medienvertretern wurde die erste Folge auf der großen Leinwand präsentiert - ein glamouröser Auftakt voller Spannung, Überraschungen und prominenter Gäste.

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Über den roten Teppich liefen unter anderem Sonja Zietlow, Marijke Amado, Max Kruse, Cathy Hummels, Urs Meier, Peyman Amin, Marcel Nguyen, Gabriel Kelly, Papis Loveday, Ania Niedieck, Philipp Fleiter, Ann-Kathrin Bendixen, Joelina Drews, Alexa Maria Surholt sowie Julia und Nina Meise. Auch Publikumslieblinge aus den vergangenen Staffeln, wie Charlotte Engelhardt und Marie Reim, ließen sich das Wiedersehen im "Verräter"-Kosmos nicht entgehen und machten den Nachmittag zu einem echten Klassentreffen.

Im Kinosaal führte RTL-Moderatorin Stephanie Brungs durch das Programm und sprach mit Sonja Zietlow über den außergewöhnlichen Cast und die Frage, ob die Loyalen nach drei Verräter-Siegen endlich das Blatt wenden können. Anschließend erlebten die Gäste die erste Folge gemeinsam auf der großen Leinwand - und die sorgte vom ersten Moment an für reichlich Gesprächsstoff.

Gleich zum Auftakt fallen die ersten Masken: Marijke Amado und Max Kruse werden als Verräter auserwählt und beginnen ihr gefährliches Doppelspiel. Doch damit ist die Riege der Verräter noch längst nicht komplett. Die 4. Staffel überrascht mit einem spektakulären neuen Kniff: Erstmals wird vor den Augen aller Spieler ein weiterer Verräter durch einen geheimnisvollen Telefonanruf bestimmt, doch niemand weiß, wen der geheimnisvolle Anruf erreicht hat. Für einen Spieler beginnt damit von einer Sekunde auf die andere ein riskantes Spiel voller Täuschung und Geheimnisse.

Auch darüber hinaus wartet die neue Staffel mit einigen Premieren auf: Zum ersten Mal kämpfen 18 statt 16 Prominente um den Sieg. Für zusätzliche Verwirrung sorgen erstmals Zwillinge im Spiel: Julia und Nina Meise. Außerdem kehrt mit Tine Wittler ein bekanntes TV-Gesicht zurück auf den Bildschirm.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!" startet am 17. August bei RTL und wird zum zweiwöchigen Krimi-Event im Free TV: In acht Folgen, montags bis donnerstags um 20:15 Uhr, wird gelogen, verdächtigt und taktiert. Auf RTL+ hat das Rätselraten bereits heute begonnen - mit neuen Folgen jede Woche immer montags und mittwochs.

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