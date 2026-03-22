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"Wer weiß wie wann was war?" bestätigt starken Auftakt

RTL-Show auch mit zweiter Show erfolgreich

Im zweiten Halbjahr 2026 geht es weiter

Köln (ots)

Auch die zweite Ausgabe der Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" konnte bei RTL überzeugen und knüpft damit an den erfolgreichen Auftakt an.

Zum Start sicherte sich die neue RTL-Show den doppelten Primetime-Sieg: Mit sehr guten 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sowie starken 17,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die Eigenentwicklung von Raab Entertainment direkt an die Spitze.

Starke Quoten für die Show 2, die ungewöhnlicherweise gesplittet ausgewiesen wurden: So erreichte die zweite Sendung am gestrigen Samstagabend ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 11,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sowie 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 21:54 Uhr waren 12,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sowie 14,0 Prozent in der jungen Zielgruppe dabei. Damit holt die RTL-Show den Primetime-Sieg in der jungen Zielgruppe. (beide Sendungen vorläufig gewichtet).

Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauer die Samstagabendshow bei RTL und ab 21:54 Uhr 1,58 Millionen.

Seit über fünf Jahren (Mai 2020) ist keine Primetime-Showreihe im deutschen TV besser gestartet als die drei Stefan-Raab-Shows "Chefsache ESC", "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" und "Wer weiß wie wann was war?" (nach MA 14-59J.%)

Inga Leschek (CCO RTL Deutschland): "Mit 'Wer weiß wie wann was war?' haben wir bei Show-Fans voll ins Schwarze getroffen. Was für ein außergewöhnlicher Erfolg! Mit dafür verantwortlich sind zweifelsfrei Barbara Schöneberger & Stefan Raab - ein Match made in Entertainment-Heaven. Ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik und Comedy hat bei WWWWWW eine neue Heimat gefunden. Barbara Schöneberger und Stefan Raab beherrschen die gesamte Klaviatur des Entertainments. Stefan hat in der Bühnen-Queen Barbara Schöneberger die perfekte Show-Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs-Power voll ausleben kann und auch noch eine ganz neue Facette von sich zeigt. Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe, weitergeht."

Auch der nächste Samstagabend gehört Stefan Raab: Am 28. März um 20:15 Uhr tritt er in einer neuen Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an - gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig spielen sie um den gigantischen Jackpot von 750.000 Euro, eine Summe, die alles verändern kann.

Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 22.03.2026

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