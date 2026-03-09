RTL Television GmbH

Das Highlight am Ostersamstag: DSDS ist endlich zurück!

Neue Jury mit Dieter Bohlen, Bushido & Isi Glück, neues Casting-Konzept & eine brandneue, formatbegleitende Reality

DSDS kehrt Ostern 2026 mit Staffel 22 zurück! RTL geht damit erneut auf die unterhaltsame und spannende Suche nach "Deutschlands Superstar". In diesem Jahr werden die Talente von Chefjuror Dieter Bohlen, Ballermann-Königin Isi Glück und Rap-Legende Bushido im RTL-Sendezentrum in Köln-Deutz gecastet. Ausgestrahlt werden die insgesamt zehn neuen Folgen der Casting-Show, inklusive drei Live-Shows in Köln, ab dem 4. April 2026, immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Die Folgen 1 und 2 sind am 4. April bereits vorab auf RTL+ verfügbar und die weiteren Episoden dann jeweils dienstags und samstags.

Neues innovatives Casting-Konzept

Die 22. DSDS-Staffel wartet mit einem überarbeiteten Konzept auf: Jede Casting-Folge bildet einen vollständigen Tag ab - vom Eintreffen der Kandidatinnen und Kandidaten bis zur finalen Juryentscheidung. Mitfiebern ist angesagt: Talente, die überzeugen, dürfen in den "Golden Room" und dort entscheidet sich, ob sie erneut vor der Jury antreten müssen oder direkt weiterkommen. Statt der gewohnten Recall-Zettel werden erstmals "Recall-Tickets" vergeben und aufgrund des neuen Konzepts kommen keine Goldenen CDs mehr zum Einsatz.

Erstmals "Die DSDS Reality" auf RTL+: Der Weg zum Superstar

Außerdem neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal in der Geschichte von DSDS ist ab dem 21. April in zehn Folgen exklusiv auf RTL+ zu sehen, wie Superstars gemacht werden. In der "DSDS Reality" werden die Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem täglichen WG-Leben begleitet und durchlaufen ein intensives Training in Gesang, Tanz, Performance und Bühnenpräsenz. Unterstützt werden die Talente dabei von bekannten Mentoren und Coaches.

Recall zum ersten Mal im Europa-Park in Rust

DSDS goes back to Europa-Park! Die beiden Recall-Folgen dieser Staffel (Ausstrahlung am 21.4. und 25.4. bei RTL) wurden im Europa-Park in Rust in Szene gesetzt. Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und spektakulären Achterbahnen ist der beliebte Freizeitpark die perfekte Bühne für die DSDS-Dreharbeiten. Eine Altersgrenze gibt es weiterhin nicht: Die Kandidatinnen und Kandidaten sind zwischen 16 bis 70 Jahre alt. Auch in diesem Jahr gingen wieder mehrere Tausend Bewerbungen ein.

"Deutschland sucht den Superstar" ab Ostersamstag, 4. April bei RTL und vorab auf RTL+ / "Die DSDS Reality" ab 21. April exklusiv auf RTL+

Produziert wird "Deutschland sucht den Superstar" von UFA Show & Factual GmbH im Auftrag von RTL. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Anna Katharina Kurz (Executive Producer) und Carolin Kaletta (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

