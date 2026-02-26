Amgen GmbH

Rare Disease Day 2026: Endokrine Orbitopathie (EO) sichtbar machen

Hervortretende Augäpfel können auf eine seltene Autoimmunerkrankung hindeuten

Sichtbare Veränderungen des Aussehens und Einschränkungen des Sehvermögens sind für Erkrankte sehr belastend

Ich & EO: Breite Informationsangebote für Betroffene und Interessierte

Kann eine Erkrankung gleichzeitig selten und häufig sein? Sie kann, wie endokrine Orbitopathie (EO) beweist: Mit 16 Betroffenen pro 100.000 Frauen und 3 pro 100.000 Männern erfüllt sie die Kriterien einer seltenen Erkrankung.[1,2] Zugleich ist sie die häufigste Erkrankung der Augenhöhle (Orbita). Bei der fortschreitenden Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem fälschlicherweise das Gewebe hinter dem Auge an. Dadurch kann es zu Entzündungen, die mit Rötungen und Schwellungen einhergehen, und zur Bildung von Narbengewebe kommen.[3,4] Das Leitsymptom von endokriner Orbitopathie sind hervortretende Augäpfel in Kombination mit einem starren Blick. Diese sichtbaren Veränderungen des Aussehens und der Mimik können ausgesprochen belastend sein und dazu führen, dass sich Erkrankte aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen.[5,6] Beschwerden wie das Sehen von Doppelbildern, Lichtempfindlichkeit oder Schmerzen hinter den Augen[7,8] können den Alltag der Betroffenen erheblich einschränken: Lesen, Autofahren, Fernsehen oder die Ausübung des Berufs oder von Hobbies werden vielfach zur Herausforderung.[9,10]

Wie gehen andere mit der Erkrankung um?

Auf der Webseite Ich & EO (www.ich-und-eo.de) geben Betroffene im Video oder in Magazinbeiträgen der EO ein Gesicht - und berichten über ihren Weg bis zur Diagnose und wie sie ihren Alltag mit der Erkrankung meistern. Weitere praktische Tipps ergänzen diese Erfahrungsberichte. Darüber hinaus informiert die Webseite über die Entstehung, die Symptome, den Krankheitsverlauf und die Diagnose der EO. Da endokrine Orbitopathie bei bis zu 40 % der Menschen mit Morbus Basedow auftreten kann, ist dieser Schilddrüsenerkrankung ein eigener Bereich auf der Webseite gewidmet.

Besonders hilfreich für Betroffene und Angehörige kann auch die Broschüre "Ich & EO: Informationen zu endokriner Orbitopathie" sein, die in Zusammenarbeit mit den EO-Expert:innen Prof. Dr. George J. Kahaly und Prof. Dr. Katharina Ponto entwickelt wurde. Hier sind Informationen zur Erkrankung und deren Diagnose, eine ausführliche Geschichte einer Patientin, Tipps für den Alltag, eine Checkliste für das Arztgespräch sowie hilfreiche Informationsquellen zusammengestellt. Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter https://patienten.amgen.de/service/seltene-erkrankungen/.

