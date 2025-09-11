Amgen GmbH

Führungswechsel bei Amgen in Deutschland: Carolina Correa übernimmt die Geschäftsführung der Amgen Deutschland GmbH

Zum 1. September 2025 hat Carolina Correa die Geschäftsführung der Amgen Deutschland GmbH von Manfred Heinzer übernommen, der die deutsche Landesorganisation zuvor fünf Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.

Mit Carolina Correa übernimmt eine international erfahrene Führungspersönlichkeit, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in leitenden Positionen bei globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen vorweisen kann, darunter Incyte, AbbVie, Novartis und Merck. Seit 2022 leitete sie die Amgen-Landesorganisation in den Niederlanden, die unter ihrer Führung Patient:innen kontinuierlich besser erreichen und wichtige Therapien erfolgreich einführen konnte.

Correa ist gebürtige Argentinierin und hat bereits früher in Deutschland gearbeitet. Besonders prägend für ihren beruflichen Weg war eine persönliche Erfahrung: Im Alter von 16 Jahren erhielt Correa die Diagnose akute Leukämie, die sie erfolgreich bekämpfte. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihre Leidenschaft für das Gesundheitswesen nachhaltig geprägt und bestimmt bis heute ihren Antrieb.

Correa erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, die Leitung der Amgen Deutschland GmbH zu übernehmen. Meine persönliche Geschichte hat mir gezeigt, wie entscheidend Innovationen in der Medizin sein können. Gemeinsam mit unserem starken Team hier in Deutschland werde ich alles daransetzen, den Zugang zu innovativen Therapien weiter auszubauen und das Leben von Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern."

Über Amgen

Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.de

