Revanche für Stefan und Bully

"Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", Folge 2, am 15.3., 20:15 Uhr, live bei RTL und auf RTL+

Köln (ots)

In der überaus erfolgreichen ersten Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" Ende Dezember konnte sich der Berliner Arzt Marc gegen Stefan und Bully durchsetzen und am Ende 250.000 Euro mit nach Hause nehmen. Nun sinnen beide auf eine Revanche! Der nächste Kandidat muss sich also warm anziehen...

Darum geht's bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli": In maximal zwölf Spielrunden tritt das Duo Stefan & Bully gegen einen Kandidaten an, der sich vorher gegen seine Kontrahenten durchsetzen konnte. Die Challenges reichen von spektakulären Außenspielen, kniffeligen Quizrunden über außergewöhnliche Geschicklichkeitscompetitions - nur ehrgeizige Allrounder können hier punkten. Moderiert wird die spektakuläre TV-Show von Publikumsliebling Elton. Die Spiele kommentiert Frank "Buschi" Buschmann. Als Show-Act sind Abor & Tynna mit ihrem ESC-Knaller und Mega-Ohrwurm "Baller" dabei.

Stefan Raab: "Wie bitte? An eine Niederlage in der ersten Show kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß aber, dass Bully und ich bereit sind, am Samstag den Jackpot zu verteidigen und zu vergrößern. Es wird ein spannender und intensiver Abend, da bin ich mir sicher und an dessen Ende werden Bully und ich irgendson Schnulli besiegt haben."

