Neue Stars im Anflug

Jetzt offiziell: Nina Bott, Jürgen Hingsen, Timur Ülker, Anna-Carina Woitschack und Co. sind ab dem 24. Januar bei "Ich bin ein Star" zu sehen

Jedes Jahr liefert RTL beste Unterhaltung, die buchstäblich vom Himmel fällt! Wenn im Januar die weiße Limousine in den Dschungel stürzt und Sonja Zietlow und Jan Köppen aus ihrem Baumhaus grüßen, dann weiß jeder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist zurück. In 17 Live-Shows verfolgt die TV-Nation ab Freitag, 24. Januar 2025, täglich um 20:15 Uhr die Ereignisse in und um das Dschungelcamp in Australien. Auf zwölf Stars warten spektakuläre Dschungelprüfungen, exotische Tierwelten sowie giftige Mitcamper.

In Staffel 18 stürzen sich diese Stars in das dichte Grün des australischen Dschungels, um am Ende Dschungelkönigin oder -könig zu werden:

Alessia Herren (22), Reality-Sternchen

Maurice Dziwak (26), Reality-Star

Edith Stehfest (29), Musikerin

Yeliz Koç (31), Reality-Legende

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Sam Dylan (33), Reality-Star

Timur Ülker (35), GZSZ-Star

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin

Lilly Becker (48), Model

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Wer hat das größte Durchhaltevermögen? Wessen Magen macht als erstes schlapp? Wer schlägt die Konkurrenz? Und wer gewinnt die Herzen der Zuschauer für sich und tritt die Nachfolge von Dschungelkönigin Lucy Diakovska an? Das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp liefert spätestens beim großen Finale am Sonntag, 9. Februar 2025 die Antwort.

Weitere Informationen zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und den Stars gibt es hier im Media Hub. Zu den ersten Auszügen aus den Camper-Interviews geht es hier.

