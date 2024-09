Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

SDAIA startet Initiative zur Förderung der ethischen KI-Forschung und -Anwendungen

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Die saudische Daten- und KI-Behörde (SDAIA) startete heute eine bahnbrechende Initiative, um die ethische Forschung und Anwendung künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Diese wichtige Ankündigung wurde am Rande der dritten Ausgabe des Global AI Summit gemacht, der derzeit in Riad stattfindet. Das bahnbrechende Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) entwickelt wurde, soll einen neuen Standard in der globalen KI-Landschaft setzen und das Engagement des Königreichs für verantwortungsvolle Innovation unterstreichen.

Das hochrangige Ministersegment für KI-Ethik und -Governance wird auf dem Global AI Summit (GAIN) 2024 organisiert. Das Programm fördert den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren zur Integration ethischer Standards bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Außerdem soll ein umfassender Rahmen für die Bewertung der ethischen Reife von KI-Systemen geschaffen, die Zusammenarbeit zur Förderung von Forschung und ethischen Anwendungen erleichtert sowie verantwortungsvolle KI auf globaler Ebene durch wirkungsvolle Überlegungen und die Harmonisierung von Strategien gefördert werden.

Die Initiative richtet sich an ein breites Spektrum von Interessengruppen, darunter politische Entscheidungsträger, Regierungsbeamte, Forscher, Akademiker, KI-Entwickler und -Ingenieure, Unternehmensleiter, Geschäftsmanager, Entscheidungsträger sowie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen. Ziel ist es, eine Plattform für die Diskussion über die Zukunft der KI zu schaffen und zu erforschen, wie moderne Anwendungen die Politikentwicklung unterstützen, Forschungsumgebungen verbessern, das Unternehmenswachstum fördern und verschiedene Aspekte des Lebens beeinflussen können. Ein Schwerpunkt des Projekts ist die Förderung der ethischen und verantwortungsvollen Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz im Einklang mit den nationalen Werten.

Die Sitzung wird die wichtigsten Initiativen auf internationaler Ebene, die von den teilnehmenden Ländern geleitet werden, sowie globale Foren beleuchten. Es werden Einblicke aus den ersten Ländern vorgestellt, welche die ethischen Grundsätze der UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz mithilfe ihres Umsetzungsinstruments, der Bereitschafts-Bewertungsmethodik (Readiness Assessment Methodology – RAM), in umsetzbare Strategien umsetzen. Nahezu 60 Länder beteiligen sich bereits an der RAM-Studie, in der Rechtsreformen und politische Maßnahmen sowie die soziale, kulturelle, wirtschaftliche, bildungspolitische, wissenschaftliche und infrastrukturelle Dimension der KI bewertet werden.

Die Initiative spiegelt auch die Veröffentlichung des Länderberichts von Saudi-Arabien wider, der mithilfe der Bereitschafts-Bewertungsmethodik (Readiness Assessment Methodology), ein Implementierungsinstrument der UNESCO-Empfehlung zur Ethik der KI erstellt wurde.

Die Zusammenarbeit auf regionaler und subregionaler Ebene ermöglicht es den Ländern, Allianzen zu bilden und sich gemeinsam den Herausforderungen und Chancen zu stellen, die nur in dieser Region bestehen. Zur wirksamen Umsetzung der UNESCO-Empfehlung zur Ethik der künstlichen Intelligenz stützt sich die UNESCO auch auf regionale politische Plattformen. Bei dieser Gelegenheit werden die Ergebnisse der Umsetzung der UNESCO-Empfehlung durch die Bereitschafts-Bewertungsmethodik in Saudi-Arabien vorgestellt.

Das neu gestartete Programm ist Teil einer gemeinsamen Anstrengung, KI-Systeme voranzubringen, ethische Standards zu entwickeln, die den Einsatz von KI-Anwendungen leiten und sicherstellen, dass diese Technologien mit religiösen, menschlichen sowie moralischen Werten in Einklang stehen und gleichzeitig das Wohlergehen der Familie und der Gesellschaft schützen. Es spiegelt auch das Engagement der SDAIA wider, mit internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um die ethische Nutzung von KI zu fördern sowie gemeinsame Ziele bei der Entwicklung von Daten- und KI-Strategien zu erreichen, die gesellschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit unterstützen.

Als verantwortliche Stelle für die Entwicklung von Daten- und Künstliche-Intelligenz-Technologien im Königreich fordert die SDAIA die zuständigen Behörden auf, ethische bewährte Verfahren im Einklang mit den gesellschaftlichen Werten und der Ethik Saudi-Arabiens umzusetzen. Sie unterstützt auch die Förderung von Forschung und Politik, die Investitionen in diesem Bereich begünstigen und gleichzeitig datengesteuerte Volkswirtschaften und künstliche Intelligenz auf globaler Ebene vorantreiben.

