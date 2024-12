RTL Television GmbH

Kriminell gute Dienstage ab Januar bei RTL

"Alarm für Cobra 11" läutet am 14. Januar 2025 den "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL ein

Köln (ots)

Mit dem "Tödlichen Dienst-Tag" startet RTL mit Hochspannung in das neue Jahr! Den Auftakt macht "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". In zwei brandneuen Filmen voller Action, Spannung und Humor stürzen sich die beliebten Polizeikommissare Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) erneut in gefährliche Ermittlungen, bei denen sie ihr Leben riskieren, um Unschuldige zu retten. RTL zeigt die actionreichen Filme am Dienstag, 14. Januar 2025 und Dienstag, 21. Januar jeweils um 20:15 Uhr, auf RTL+ sind sie eine Woche vorab verfügbar.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ist Teil des "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL. Packende Krimis in Spielfilmlänge versprechen immer dienstags Spannung auf höchstem Niveau. Von Deutschlands Küste bis in die Berge sind starke Ermittler-Duos und eigensinnige Kommissare im Einsatz, um beste Krimi-Unterhaltung zur besten Sendezeit zu liefern! Im Februar 2025 geht es bei RTL weiter, u. a. mit neuen Folgen von "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" mit Hendrik Duryn und Pia Barucki und "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" mit Antoine Monot und Cosima Henman. Außerdem starten die neuen Krimi-Reihen "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" mit Paula Kalenberg und Max Hubacher sowie "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" mit Veronica Ferres, Salka Weber und Tim Oliver Schultz.

Weitere Informationen zu den "Alarm für Cobra 11"-Filmen hier und zu den anderen Krimi-Reihen am "Tödlichen Dienst-Tag" hier im Media Hub.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell