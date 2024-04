RTL Television GmbH

Weltpremiere: "Let's Dance - A Special Musical Night"

Viertelfinale der beliebten RTL-Tanzshow exklusiv in den Kulissen von Moulin Rouge! Das Musical am 10.5. live in Köln

Köln

Das gab es weltweit noch nie - "Let's Dance" goes Musical Dome! Cha Cha Cha trifft auf Can Can, tanzmotivierte Prominente treffen auf atemberaubende Bühnenbilder: Deutschlands beliebteste Tanzshow "Let's Dance" erstrahlt am 10.5.2024 um 20:15 Uhr bei RTL ganz im Zeichen von Moulin Rouge! Das Musical. Damit wird die erfolgreichste Show Deutschlands zum ersten Mal nicht aus dem heimischen TV-Studio übertragen, sondern bringt ihre einzigartige glamouröse Strahlkraft in einem spannenden Viertelfinale live in die Welt des Theaters. Der Soundtrack von Moulin Rouge! Das Musical umfasst 75 weltbekannte Pop-Hits aus über 160 Jahren Musikgeschichte. "Let's Dance" bringt diese musikalische Vielfalt nun auch aufs Tanzparkett: Die fünf verbleibenden Paare tanzen im Viertelfinale zu ausgewählten Songs aus Deutschlands aktuellem Hit-Musical und entfachen damit nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein tänzerisches Feuerwerk. Die Cast des Musicals wird die Sendung mit einem großen Opening eröffnen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen in gewohnt festlicher Weise durch den Abend dieses Staffel-Highlights von "Let's Dance - A Special Musical Night". Im Anschluss an die einzigartige Weltpremierenshow sendet auch "Exclusiv Spezial - Let's Dance" mit Frauke Ludowig aus den Kulissen von Moulin Rouge! Das Musical.

In der 18-jährigen Geschichte von "Let's Dance" wird in diesem Jahr die gesamte Produktion erstmalig von Köln-Ossendorf nach Köln an den Rhein verlegt. Selbst das Jury-Pult, an dem Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González wie gewohnt ihre Bewertungen abgeben werden, zieht um.

Markus Küttner (RTL-Unterhaltungschef): "Wir freuen uns auf ein tolles Viertelfinale, das zum ersten Mal in der Geschichte von 'Let's Dance' außerhalb des TV-Studios stattfinden wird. Was für ein spannender Ausflug in eine andere Welt, bei dem die Zuschauer:innen das Beste von diesen zwei legendären Marken in der spektakulären Kulisse von Moulin Rouge! Das Musical erleben dürfen. Ich bin mir sicher, dass Tanz- und Musicalfans gleichermaßen begeistert sein werden."

Henning Pillekamp (Geschäftsführer Moulin Rouge Musical Produktions GmbH): "Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit 'Let's Dance' nun endlich ankündigen können, nachdem wir schon so lange hinter den Kulissen daran arbeiten. Keine Produktion von Moulin Rouge! Das Musical weltweit war bisher Austragungsort für eine Live-TV-Show. Das bringt natürlich ganz neue Anforderungen und Abläufe mit sich. Alle Abteilungen arbeiten hier aktuell auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten, dem Fernsehpublikum dieses gigantische Ergebnis als Weltpremiere zu präsentieren."

Über Moulin Rouge! Das Musical:

Moulin Rouge! Das Musical feierte im November 2022 große Deutschlandpremiere und hat innerhalb kürzester Zeit den besten Start eines Musicals auf dem deutschen Markt seit über 20 Jahren erzielt. Für die Bühnenversion von Baz Luhrmanns oscarprämiertem Hollywoodfilm wurde der Kölner Musical Dome komplett umgebaut: Aus dem klassischen Gastspieltheater wurde ein schillernder Nachtclub, inklusive der legendären roten Mühle und einem lebensgroßen Elefanten im Theatersaal. Die mit 10 Tony Awards ausgezeichnete Show erzählt die mitreißende Lovestory des amerikanischen Songwriters Christian und dem Star des berühmten Pariser Moulin Rouge: Satine. Untermalt wird ihre Geschichte von spektakulären Choreographien, opulenten Kostümen und einem einzigartigen Soundtrack, der die größten Hits von u.a. Beyoncé, Lady Gaga, Adele, Rolling Stones, Outkast und Elton John beinhaltet. Mit über 20 Mio. EUR ist Moulin Rouge! Das Musical das größte Investment der ATG Entertainment am Standort Köln.

Alle Informationen zu "Let's Dance" finden Sie HIER.

Alle Folgen der 17. Staffel von "Let's Dance" und die nachfolgenden Ausgaben von "Exclusiv Spezial - Let's Dance" werden wieder in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt.

"Let's Dance" wird von Seapoint in Zusammenarbeit mit BBC Studios im Auftrag von RTL produziert.

