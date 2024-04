RTL Television GmbH

Anna Julia Antonucci kehrt für ein Gastspiel zurück zu "Unter uns": Aussprache mit ihrem Ex Easy nach 14 Jahren?

Mega-Überraschung! Anna Julia Antonucci kehrt als Gast zurück in die Schillerallee (Ausstrahlung Mai 2024). Die 38-Jährige, die bereits von 2008 bis 2010 als Charlotte Sommer (damals noch unter ihrem Mädchennamen Anna Julia Kapfelsperger) in der täglichen RTL-Serie zu sehen war, feiert ihr "Unter uns"-Comeback. Vor allem Ingo "Easy" Winter (Lars Steinhöfel) ist von der unerwarteten Rückkehr seiner Ex-Partnerin, die er Jahre zuvor in Las Vegas heiratete, völlig überrascht. Charlotte verließ die Schillerallee damals, um in den Staaten eine Karriere als Tänzerin zu beginnen. Die Beziehung der beiden hielt der Entfernung allerdings nicht stand und zerbrach.

Dass Anna Julia Antonucci nach fast 15 Jahren zurück an alter Wirkungsstätte ist, und dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem die tägliche Serie ihr 30-jähriges Bestehen feiert, löst Nostalgie-Gefühle in ihr aus: "Es ist eine Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt. Als ich bei 'Unter uns' ausgestiegen bin, habe ich für die Filmbranche gebrannt und das tue ich noch immer. Da ich inzwischen auch als Produzentin arbeite, sehe ich nun vieles auch am Set von 'Unter uns' mit ganz anderen Augen. Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen darf."

Was sich Anna Julia natürlich nicht nehmen ließ, bevor sie der Rückkehr von Charlotte zustimmte: "Bevor meine Entscheidung gefallen ist, habe ich Lars angerufen. Nach 8 Jahren haben wir zum ersten Mal wieder miteinander telefoniert. Und es war, als wäre es gestern gewesen. Das ist was ganz Besonderes. Nach all den Jahren sind wir immer noch auf einer Wellenlänge. Und auch am Set spielen wir uns die Bälle zu - das macht total Spaß."

Auch für Lars Steinhöfel ist das unerwartete Comeback seiner "Unter uns"-Ex etwas ganz Besonderes: "Ich habe mir schon lange gewünscht, dass Anna-Julia wieder zu mir zurückkommt. Sie war die einzige, neben meinem Spielehemann Timothy Boldt, mit der ich mich am Set blind verstanden habe. Egal ob bei Textarbeit oder Zwischenmenschlichem, wir schwimmen einfach auf einer Welle. Es hat mich sehr gefreut, als ich von ihrer Rückkehr erfahren habe - und ich glaube auch, dass es für die alteingesessenen Fans eine schöne Überraschung ist."

Ob es zwischen Easy und Charlotte ähnlich harmonisch zugeht, wenn sie sich nach all den Jahren zum ersten Mal wieder in die Augen schauen, wird sich allerdings zeigen. "Charlotte hat definitiv wilde und auch nicht ganz einfache Zeiten hinter sich... Sie hat sich einerseits verändert, andererseits merkt sie durch ihren Besuch in der Schillerallee, worauf es im Leben ankommt. Sie beginnt sich und ihren Lebensstil zu hinterfragen", verrät Anna Julia.

