CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Haase/Feiler: Investitionen in Schutz vor häuslicher Gewalt

Berlin (ots)

Projekt zur Stärkung von Fachberatungsstellen und Unterstützung im ländlichen Raum

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 abschließend den Etat des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Uwe Feiler, zuständiger Berichterstatter für den Einzelplan 07:

Christian Haase: "Dieser Haushalt stärkt unsere Justiz, treibt die Digitalisierung voran und nimmt zugleich die gesellschaftliche Verantwortung ernst. Wir fördern die Entwicklung und Schulung von Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleitern in Fachberatungsstellen und sorgen dafür, dass Betroffene in Gewaltschutz- und Strafverfahren qualifizierte Unterstützung in einem oft sehr belastenden Verfahren erhalten. Das ist ein wichtiges Signal, besonders auch für den ländlichen Raum, auf dem der Fokus dieses Projektes liegt."

Uwe Feiler: "Der Anstieg der Opferzahlen von häuslicher Gewalt ist besorgniserregend. Deshalb ist es wichtig, dass wir neben der Schulung von Prozessbegleitungen auch in eine umfassende Aufklärungsarbeit investieren. Wir wollen Betroffene ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu suchen und gleichzeitig das Bewusstsein in der Gesellschaft schärfen. Damit setzen wir ein klares Signal für mehr Schutz, Aufklärung und Unterstützung."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

