Stracke/Biadacz: Sozialwahlen sind eine Blaupause für zukünftige Online-Wahlen

Berlin (ots) - Kommunale Unternehmen halten Deutschland am Laufen - Dafür ganz herzlichen Dank Am heutigen Freitag findet wie in jedem Jahr am 23. Juni der Tag der Daseinsvorsorge statt. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag André Berghegger: "Leistungen der öffentlichen Infrastruktur werden Tag für Tag selbstverständlich in Anspruch ...

mehr