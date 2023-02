Valle Venia art & science

B.A.S.S. Bridging Art and Science Symposium und Konzert am 18.4.2023 im Konzerthaus Berlin

Spiegelneurone, Ästhetik, Intersubjektivität, Kunst in Neurowissenschaft und Gesellschaft

Unter dem Dach von B.A.S.S. führen wir internationale Wissenschaftler, Philosophen und Künstler zu einem spannungsgeladenen interdisziplinären Ganzen zusammen.

Die zweiteilige Veranstaltung besteht aus einem neurowissenschaftlichen - philosophischen Symposium und einem musikalischen, literarisch-poetischen und filmischen Abend zu dem komplexen Thema ICH - Identität.

In diesem Kontext werden Wahrnehmung und Muster, Identität, Empathie, Zeit, Raum und Ort thematisiert, verbunden und künstlerisch erfahrbar gemacht.

Die Mitwirkenden aus den verschiedenen Kulturkreisen mit den unterschiedlichsten prägenden soziokulturellen Hintergründen schaffen gemeinsam mit den Zuschauern eine einzigartige interaktive Sozial-Skulptur - ein höchst intensives persönliches Resonanzerlebnis, sowohl für die darstellenden Künstler und Wissenschaftler als auch für das teilnehmende Publikum.

Ästhetische Erfahrungen von Kunst lösen in uns eine "Resonanz" aus, die uns für Veränderungen öffnen kann, was ein wesentliches Anliegen von uns ist - sowohl in unserem medizinischen Alltag, als auch im soziokulturellen Bereich unserer Gesellschaft.

