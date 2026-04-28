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Bertelsmann und Great Mountain Partners planen Zusammenführung von BMG und Concord

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Gütersloh (ots)

Schaffung des führenden, vielfältigsten Independent-Musikunternehmens mit einem Pro-forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar

Neues Unternehmen firmiert unter dem Namen BMG

Bedeutender Meilenstein in der Umsetzung der Bertelsmann-Boost+-Strategie

Erhebliche Stärkung des Medien- und US-Geschäfts von Bertelsmann

Thomas Coesfeld wird Chairman des Unternehmens, Bob Valentine wird CEO

Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) haben heute ihre Vereinbarung bekanntgegeben, die Musikunternehmen BMG und Concord zusammenzuführen. Als Ergebnis einer Transaktion in bar und Anteilen wird Bertelsmann einen Anteil von 67 Prozent am zusammengeführten Unternehmen halten. Die Eigner von Concord werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von Great Mountain Partners (GMP) verwaltet werden, und eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar erhalten. Das neue Unternehmen wird im Jahr 2026 einen Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein EBITDA von 730 Mio. US-Dollar erzielen. Der Abschluss der Transaktion, die noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, erklärt: "Der geplante Zusammenschluss von BMG und Concord ist ein Meilenstein in der Umsetzung unserer Boost+-Strategie. Er ist nach der Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL und Sky Deutschland ein weiterer wichtiger Schritt, um gemeinsam mit Partnern Kräfte zu bündeln, Geschäfte zu skalieren und erheblichen Mehrwert zu schaffen. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Partnerschaft mit GMP."

Thomas Rabe weiter: "Diese Transaktion zählt zu den größten in der mehr als 190-jährigen Geschichte von Bertelsmann. Musik ist seit den 1950er-Jahren Teil unserer Identität. Nach dem vorübergehenden Ausstieg 2006 haben wir seit 2008 unser Musikgeschäft von Grund auf neu aufgebaut. Mit der heute bekanntgegebenen Transaktion stärken wir unser Medien- und Inhaltegeschäft weiter und bauen unsere Präsenz in den USA aus, dem größten und innovativsten Entertainment-Markt der Welt. Bereits 2025 waren die USA mit einem Umsatzanteil von 28 Prozent und einem noch weit höheren Anteil am Gewinn der größte Markt für Bertelsmann. Wir werden weiterhin in das Wachstum unseres Musikgeschäfts investieren und es organisch, genauso wie durch Investitionen, ausbauen. Mittelfristiges Ziel ist ein EBITDA von 1,2 Mrd. US-Dollar."

Thomas Coesfeld, CEO von BMG und designierter CEO von Bertelsmann, sagt: "Für BMG ist heute ein historischer Tag, der, aufbauend auf seiner Dynamik, die strategische Position des Unternehmens stärken und sein Wachstum beschleunigen wird. Wir sind auf dem Weg, BMG als neuartiges Musikunternehmen zu positionieren, geschaffen für das Streaming- und KI-Zeitalter. Nach der Investition von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar in Inhalte durch Bertelsmann und der strategischen Transformation durch unser BMG-Next-Programm seit 2023 markiert der Zusammenschluss mit Concord den nächsten Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von BMG."

Thomas Coesfeld fährt fort: "BMG und Concord passen strategisch hervorragend zusammen. Beide fokussieren sich auf IP-gesteuerte, skalierbare und integrierte Geschäftsmodelle, die gänzlich darauf ausgerichtet sind, das volle Potenzial des Musikkatalogs auszuschöpfen und neue Möglichkeiten für Künstler und Songwriter im Zeitalter der KI zu schaffen. In einer langfristigen Partnerschaft mit GMP werden wir den Wachstumskurs von BMG in einem dynamischen und schnell wachsenden globalen Musikmarkt beibehalten. Concord teilt unsere Überzeugung, die Künstler und ihre kreative Arbeit in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen. Durch die Bündelung unserer Kräfte werden wir über ein einzigartig vielfältiges Repertoire von mehr als vier Millionen Songs verfügen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Bob Valentine und dem gesamten Concord-Team."

Jon Rotolo von GMP sagt: "Als langfristig orientierte Medieninvestoren waren wir schon immer beeindruckt von Bertelsmanns Engagement und der Bandbreite seiner Geschäfte im Mediensektor. Es ist kaum eine Überraschung, dass wir einen Weg gefunden haben, im Musikbereich zusammenzuarbeiten. Dies ist für BMG und Concord in vielerlei Hinsicht eine große Chance, und GMP ist überzeugt, dass das kombinierte Unternehmen als führender Partner für Talente und Künstler aus der Musikwelt bestens positioniert ist - mit der Größe eines Major-Labels und dem Service sowie der Fokussierung eines Independent-Labels."

Der Name des geplanten neuen Musikunternehmens ist BMG, weltweiter Hauptsitz wird Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In das Board von BMG wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman des Boards wird Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob Valentine. Das Unternehmen wird einen Jahresumsatz von rund 2,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaften.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Über GMP

Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, ansässiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde, und Concord sowie dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP besteht aus langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit Erfahrungen in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen IP-basierten Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und lösungsorientierte Denkweise in die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und der Führungsebene der Portfoliounternehmen ein.

Über BMG

BMG wurde 2008 gegründet. Mit 16 Niederlassungen in 13 Kernmärkten repräsentiert BMG mehr als drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter einige der ikonischsten Kataloge und Werke von führenden Künstler:innen und Songwriter:innen wie will.i.am, Jean-Michel Jarre, Tina Turner, Jason Aldean, Jelly Roll, Paul Simon und vielen mehr. BMG ist eine hundertprozentige Tochter des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann.

Über Concord

Concord unterstützt mehr als 125.000 Künstler und Songwriter, deren Werke weltweit lizenziert, vermarktet und aufgeführt werden. Der wachsende Katalog von Concord umfasst 1,3 Millionen Songs, Kompositionen, Tonaufnahmen, Filme, Theaterstücke und Musicals. Er gehört zu den kulturell relevantesten Sammlungen von Kreativrechten. Concord hat seinen Hauptsitz in Nashville und Niederlassungen in Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne und Miami.

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