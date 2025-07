Bertelsmann und UFA laden ein / UFA Filmnächte 2025: Die Stars des Weimarer Kinos - Open Air auf der Museumsinsel

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Vom 27. bis 29. August 2025 präsentiert das Festival zum 15. Mal herausragende Stummfilme der 1920er Jahre live mit exklusiver Musikbegleitung

Vorverkauf ab sofort

Filmische Meisterwerke des Weimarer Kinos, Open Air an einem der erlesensten Spielorte Berlins: Vom 27. bis zum 29. August 2025 präsentieren Bertelsmann und UFA die inzwischen 15. UFA Filmnächte. An drei Abenden werden unter freiem Himmel, vor der spektakulären Kulisse der Berliner Museumsinsel und begleitet von Live-Musik, erneut herausragende Stummfilme der 1920er Jahre gezeigt.

Der erste Abend gewährt dem Publikum einen Blick in den historischen Wintergarten, das legendäre Berliner Varietétheater der 20er-Jahre. VARIETÉ (1925) von Ewald André Dupont mit dem Jahrhundertschauspieler Emil Jannings sowie Lya de Putti, Warwick Ward, Maly Delschaft und Kurt Gerron ist in Teilen in dem weltberühmten Theaterbau entstanden. Die UFA Filmnächte zeigen die digital restaurierte Fassung der F.W. Murnau-Stiftung. Musikalisch begleitet wird VARIETÉ von den UFA-Syncopators: Küspert & Kollegen nach einer Neukomposition von Werner Küspert und Richard Siedhoff, die zugleich ihre Weltpremiere feiert.

Am zweiten Abend folgt die Verfilmung von Richard Strauss Oper DER ROSENKAVALIER aus dem Jahr 1925, realisiert von Robert Wiene. Richard Strauss selbst hatte für den Film seine Opernmusik rein instrumental umarrangiert und einige Passagen neu dazu komponiert. Zur Aufführung auf der Museumsinsel spielt das Metropolis Orchester Berlin diese Komposition von Richard Strauss in einer 2006 von Bernd Thewes bearbeiteten und von Frank Strobel eingerichteten Fassung.

Die UFA Filmnächte 2025 schließen am Freitag mit Gustav Ucickys DER STRÄFLING AUS STAMBUL. Mit Willi Forst, Paul Hörbiger, Betty Amann und besonders Hauptdarsteller Heinrich George hatte die Ufa 1929 eine Starbesetzung aufgeboten. Gefördert von Bertelsmann erlebt die von der F.W. Murnau-Stiftung digital restaurierte Fassung des Films bei den UFA Filmnächten 2025 ihre Weltpremiere. Der mehrfach Grammy-nominierte Komponist und Multiinstrumentalist PC Nackt spielt seine eigens für den Film geschaffene Komposition.

Die Filme werden am Abend durch einführende Informationen in ihren filmhistorischen und gesellschaftlichen Kontext gestellt. Patin der diesjährigen UFA Filmnächte ist die Schauspielerin Inka Friedrich.

Tickets sind für 22 Euro unter www.ufa-filmnaechte.de erhältlich.

Das Programm im Überblick:

Mittwoch, 27. August 2025, Filmbeginn: 21:00 Uhr

VARIETÉ (1925)

Regie: Ewald André Dupont

Mit Emil Jannings, Lya de Putti, Warwick Ward, Maly Delschaft, Georg John, Kurt Gerron

Produktion: Universum-Film AG (Erich Pommer)

Länge: 82 Min. Digital restaurierte Fassung der F.W. Murnau-Stiftung (2014)

Musik: UFA-Syncopators: Küspert & Kollegen nach einer Komposition von Werner Küspert und Richard Siedhoff

Donnerstag, 28. August 2025, Filmbeginn: 21:00 Uhr

DER ROSENKAVALIER (1925)

Regie: Robert Wiene

Mit Michael Bohnen, Huguette Duflos, Paul Hartmann, Jaque Catelain, Elly Felicie Berger, Carmen Cartellieri

Produktion: Pan-Film AG (Wien)

Länge: 108 Min. Digital restaurierte und teilrekonstruierte Fassung vom Filmarchiv Austria (2006)

Musik: Richard Strauss nach Motiven seiner Oper, 2006 bearbeitet von Bernd Thewes und eingerichtet von Frank Strobel, gespielt vom Metropolis Orchester Berlin

Freitag, 29. August 2025, Filmbeginn: 21:00 Uhr

DER STRÄFLING AUS STAMBUL (1929)

Regie: Gustav Ucicky

Mit Heinrich George, Betty Amann, Paul Hörbiger, Willi Forst, Trude Hesterberg

Produktion: Universum-Film AG

Länge: 102 Min. Digital restaurierte Fassung der F.W. Murnau-Stiftung (2025), gefördert von Bertelsmann

Musik: Neukomposition von PC Nackt

Partner der UFA Filmnächte sind die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie Apleona. Ströer, radioeins, radio3 und Maz&Movie sind Medienpartner.

Als kreatives Inhalteunternehmen mit 190-jähriger Geschichte engagiert sich Bertelsmann auf verschiedenen Ebenen kulturell - national wie international. Im Fokus der "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten stehen die Unterstützung der kulturellen Vielfalt und der Erhalt bedeutender Kulturgüter. Bertelsmann richtet seit vielen Jahren das erfolgreiche Stummfilmfestival UFA Filmnächte in Berlin aus und trat dabei wiederholt auch als Hauptsponsor bei der digitalen Restaurierung bedeutender Stummfilme auf. Zum Konzern gehört zudem das Mailänder Archivio Storico Ricordi, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte beherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und stellt tausende Dokumente, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Libretti und Geschäftskorrespondenz frei zugänglich online. Mit dem Literaturformat "Das Blaue Sofa" bereitet Bertelsmann seit über 20 Jahren Autorinnen und Autoren eine prominente Bühne für ihre jüngsten Werke. Mit der "Culture@Bertelsmann"-Initiative wird Kultur einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Über UFA

Die UFA ist eines der führenden Produktionsunternehmen für Serien und Filme, Shows und Dokumentationen im deutschsprachigen Raum. Neue und langlaufende Programme der UFA erreichen wöchentlich im Durchschnitt über 30 Millionen Menschen und sind aktuell bei nahezu allen TV-Sendern und Streamingangeboten verfügbar. Das Kreativhaus bündelt die Bandbreite seiner Genres in den Units UFA Fiction, UFA Serial Drama, UFA Show & Factual, UFA Documentary und UFA Mitte unter einem Dach. UFA gehört zum internationalen Produktionsunternehmen Fremantle, dem globalen Produktionsarm der RTL Group. Die traditionsreiche UFA wurde 1917 gegründet und ist heute an fünf Standorten in Deutschland präsent. Hauptsitz ist Potsdam-Babelsberg. CEO des Unternehmens ist Sascha Schwingel.

