Vom Spielfeld ins Studio - Wie Phoenix Hagen mit GO4IT! einen emotionalen Vodcast für Reichweite & Relevanz startet

Basketball ist mehr als ein Spiel. Es ist Emotion, Gemeinschaft und Erlebnis. In Hagen entsteht rund um Phoenix Hagen ein neues Kapitel dieser Sportkultur: Mit technischer Innovation, digitalem Storytelling und einem professionellen Vodcast bringt GO4IT! frischen Wind in die Sportkommunikation. Was als Modernisierung der Ischelandhalle begann, ist heute eine Partnerschaft, die Sportfans begeistert und neue Maßstäbe setzt.

Der Vodcast "Phoenix Playbook" als digitaler Begegnungsraum

Mit dem Vodcast "Phoenix Playbook" schafft Phoenix Hagen einen neuen digitalen Raum für Fans, Sportinteressierte und Podcastliebhaber. Seit Oktober 2024 erreicht das Format monatlich rund 20.000 Spotify Streams und erfreut sich wachsender Beliebtheit - vor allem dank der ergänzenden Videoaufzeichnung, die zusätzliche Distributionskanäle erschließt und das Format für noch mehr Menschen zugänglich macht.

GO4IT! begleitet den gesamten Produktionsprozess. Von der Konzeption über die Aufnahme bis zur Nachbearbeitung sorgt das Team für einen reibungslosen Ablauf auf höchstem Niveau. Die Gespräche im "Phoenix Playbook" reichen über den Sport hinaus. Sie beleuchten gesellschaftliche Entwicklungen, persönliche Geschichten und tiefgründige Perspektiven, die weit über klassische Spielanalysen hinausgehen.

"Die Zusammenarbeit mit GO4IT! im Rahmen des Vodcasts war ein großer Gewinn. Das Team hat uns bei jedem Schritt professionell unterstützt und das Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen. Alle Gäste, die mit uns im STUDIO4 Platz genommen haben, waren von der Qualität der Aufnahme und der professionellen Atmosphäre begeistert", sagt Jörg Bähren, Leiter Medien und PR bei Phoenix Hagen.

Technische Aufwertung der Ischelandhalle

Bereits vor einigen Jahren hat GO4IT! mit seinem (veranstaltungs-) technischen Knowhow zur Modernisierung der Ischelandhalle beigetragen. Als sportlicher Mittelpunkt von Phoenix Hagen wurde die Halle durch ein LED Bandensystem visuell aufgewertet. Die flexibel einsetzbaren Licht- und Soundelemente sorgten fortan für eine eindrucksvolle Spielatmosphäre, die den Zuschauenden nach Spielen noch lange im Gedächtnis blieb.

Ein besonderes Highlight war das Multisport Layout, das die Ischelandhalle zur Spielstätte für sowohl Basketball- als auch Handballspiele machte. Diese Vielseitigkeit steigerte die Nutzungsmöglichkeiten der Halle und stärkte ihren Stellenwert im regionalen Sport nachhaltig.

Starke Partnerschaft mit klarem Ziel

Die Zusammenarbeit zwischen GO4IT! und Phoenix Hagen ist mehr als eine technische Kooperation, sie steht für eine gemeinsame Vision von Innovation und Fanbindung. Während GO4IT! die Ischelandhalle mit zukunftsweisender Technik ausgestattet hat, zeigt das Unternehmen mit dem Vodcast auch, wie moderne Kommunikationsformate professionell umgesetzt werden können.

"Als langjährigen Partner haben wir GO4IT! nun auch in einem neuen Licht kennengelernt. Vom ersten Gespräch über die Konzeptentwicklung bis hin zur Umsetzung jeder Episode fühlten wir uns in besten Händen", so Bähren weiter. "Durch die Partnerschaft mit GO4IT! haben wir sowohl unsere digitale Reichweite erhöht als auch den Erlebniswert für unsere Fans gesteigert."

Sport neu gedacht - digital, interaktiv und emotional

Phoenix Hagen beweist gemeinsam mit GO4IT!, wie moderne Technologien und neue Medienformate den Sport auf mehreren Ebenen bereichern können. Die frühzeitige technische Aufwertung der Ischelandhalle sowie der erfolgreiche Vodcast "Phoenix Playbook" zeigen eindrucksvoll, wie sich Sportstätten und Kommunikationswege in eine digitale Zukunft transformieren lassen.

GO4IT! hat nicht nur technisch überzeugt, sondern auch als kreativer und zuverlässiger Partner gezeigt, wie starke Inhalte und modernes Storytelling im Sportbereich aussehen können.

Weitere Informationen zur Partnerschaft und den Projekten von GO4IT! finden Sie unter: www.go4it-online.com

