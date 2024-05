GO4IT! GmbH

Innovation in Aktion: GO4IT! und die Westfalenpost präsentieren ein neu gedachtes Konzept für die Jahreskonferenz 2024

Hagen (ots)

Ein Event, das nicht nur Inhalte, sondern vor allem Emotionen vermittelt, war die Herausforderung bei der Westfalenpost Jahreskonferenz 2024. Erfahren Sie, wie GO4IT! als führender Partner für Live-Events neue Maßstäbe setzte und eine Atmosphäre schuf, die die Teilnehmer auf eine emotionale Reise in die Zukunft mitnahm. Lesen Sie, wie diese Zusammenarbeit die traditionelle Konferenz in ein innovatives und inspirierendes Erlebnis verwandelte.

GO4IT! hat sich als führender Partner für individuelle Studioproduktionen, Content-Creation und maßgeschneiderte Online-Events & Webinare etabliert. Mit ihren hochprofessionellen Studios und ihrem Engagement für kreative Veranstaltungen setzen sie neue Standards in der Eventbranche. Eine herausragende Erfolgsgeschichte, die ihre Leistungsfähigkeit unterstreicht, ist die Westfalenpost Jahreskonferenz 2024.

Die Westfalenpost, eine Regionalzeitung mitten in der digitalen Transformation, stand vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter und ihr Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen. Die jährliche Konferenz bot die Möglichkeit, diesen Wandel nicht nur zu diskutieren, sondern auch live zu erleben. In Zusammenarbeit mit GO4IT! wurde diese Vision Realität.

Das Live-Event fand in einem der hochprofessionellen Studios von GO4IT! statt - dem Studio.DUBAI, einem Ort, der Raum für 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein inspirierendes Ambiente für Diskussionen und Networking bot. Die Ausgangslage war klar: Die Westfalenpost suchte nach einem Partner, der nicht nur technische Unterstützung bieten konnte, sondern auch in der Lage war, eine emotionale Reise für ihre Mitarbeiter zu gestalten.

GO4IT! übertraf die Erwartungen, indem sie nicht nur die technischen Anforderungen erfüllten, sondern auch eine Atmosphäre schufen, die die Teilnehmer in die Zukunft des Unternehmens mitnahm. Von der Gestaltung des Empfangsbereichs bis zur Integration verschiedener Präsentationsformate und Live-Performances - jedes Detail wurde sorgfältig geplant und umgesetzt.

Dr. Jost Lübben, Chefredakteur der Westfalenpost, lobte die Zusammenarbeit mit GO4IT! und betonte die Bedeutung hochprofessioneller Partner für den Erfolg des Unternehmens: "Die Möglichkeiten der audio-visuellen Darstellung sind beeindruckend. Wir haben uns jederzeit willkommen und verstanden gefühlt - wir kommen wieder."

Die Westfalenpost Jahreskonferenz 2024 war ein voller Erfolg und ein Beweis dafür, dass GO4IT! nicht nur ein Anbieter von Veranstaltungstechnik ist, sondern ein Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Visionen zu verwirklichen und ihre Mitarbeiter zu inspirieren.

Für weitere Informationen über GO4IT! und ihre Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.go4it-online.com.

