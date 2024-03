GO4IT! GmbH

Hagens Vorreiter: Wie ein Full-Service-Dienstleister die Online-Event-Branche erobert

In der dynamischen Veranstaltungsbranche hat ein Hagener Full-Service-Dienstleister die Nase vorn: Mit weit über 100.000 Zuschauern jährlich hat sich GO4IT! zum Marktführer im Bereich Online- & Hybrid-Veranstaltungen entwickelt. Das Erfolgsrezept liegt nicht nur in technischer Exzellenz, sondern vor allem in der Schaffung virtueller und hybrider Erlebnisse, die die Zuschauer emotional mitnehmen und begeistern. Ein über 20-köpfiges Expertenteam treibt diese innovative Entwicklung voran und hat dabei große Pläne.

Was noch vor einigen Jahren ausschließlich vor Ort abgehalten wurde, hat inzwischen vollständig Einzug in die virtuelle Welt gefunden: Seminare, die zunehmend zu Webinaren werden, Mitarbeiter-Events, Kundenveranstaltungen und vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. GO4IT!, ein Hagener Full-Service-Dienstleister für Unternehmenskommunikation, ist früh auf diesen Zug aufgesprungen und hat sich inzwischen als Marktführer im Bereich Online-Veranstaltungen etabliert. Weit mehr als 100 Events zaubert das über 20-köpfige Team aus Technikern, Designern und Veranstaltungsprofis jährlich auf die Bildschirme.

Doch nicht nur die technische Umsetzung auf TV-Niveau zeichnet das Unternehmen aus. Es gelingt dem Team, die jeweiligen Zielgruppen in echte Communities zu verwandeln. Diese enge Verbindung zwischen den Zuschauern schafft ein einzigartiges Erlebnis, das weit über die Grenzen des Events hinausreicht.

In einer Zeit, in der viele Unternehmen intensiv daran arbeiten, mit ihren Eventformaten ihre Kunden nicht nur technisch, sondern auch emotional zu erreichen, hat dieser Dienstleister den Wandel erfolgreich gemeistert. Die Pandemie hat nicht nur die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen erleben, sondern auch die Märkte selbst verändert. Regionale Grenzen sind nicht mehr vorhanden und wer sein Event nicht digitalisiert, riskiert wertvolle Kundenkontakte.

Dirk Hildebrandt, Geschäftsführer von GO4IT!, betont die Bedeutung der Digitalisierung: "Inzwischen gibt es fast kein Event-Konzept mehr, das wir nicht gewinnbringend durch eine virtuelle Komponente bereichern und dadurch im Ergebnis deutlich erfolgreicher gestalten können. Online muss dabei natürlich das Vor-Ort-Event nicht ersetzen - es geht um ein kluges Hand-in-Hand-Konzept, mit dem man seine Reichweite deutlich steigern und den Effekt massiv verstärken kann."

Und dieses Konzept funktioniert - und wird sowohl für den Anbieter als auch für den Zuschauer immer interessanter. "Gerade die Themen VR oder XR bieten uns noch so viele Möglichkeiten", erklärt Hildebrandt. Es geht darum, nicht einfach nur Veranstaltungen zu präsentieren, sondern wahre Erlebnisse für die Zuschauer zu schaffen. Dies gelingt GO4IT! nicht allein durch cineastische Stilmittel, sondern insbesondere durch die Expertise des Teams im Umgang mit hochprofessioneller Technik und effektiver Inszenierung. Dieser innovative Ansatz findet immer mehr internationale Beachtung, insbesondere in Dubai, das sich als Markt für Unternehmer, Speaker und Coaches rasant entwickelt.

Die Hagener Veranstaltungsagentur zeigt eindrucksvoll, dass Innovation und Kreativität die Schlüssel zum Erfolg in der Event-Branche sind. Zudem erinnert uns die Erfolgsgeschichte von GO4IT! daran, dass Technologie und menschliche Verbindung harmonisch zusammenwirken können. Es geht nicht nur darum, Bildschirme zu füllen, sondern authentische Erlebnisse zu schaffen, die über geografische Grenzen hinweg verbinden.

