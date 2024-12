GO4IT! GmbH

Die Faszination des Lichts: Wie GO4IT! Produktlaunches zum Erfolg macht

Die richtige Beleuchtung ist entscheidend für den Erfolg von Produktpräsentationen und Launch-Events. GO4IT! versteht es, Licht gezielt einzusetzen, um Markenbotschaften zu verstärken und Emotionen zu wecken. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist der Launch der ABUS One Plattform, bei dem eine perfekt choreografierte Lichtshow die Produktpräsentation in Szene setzte.

Licht ist mehr als nur eine technische Komponente bei Events - es ist ein mächtiges Werkzeug, das Emotionen weckt, Aufmerksamkeit lenkt und Markenbotschaften unterstreicht. Die richtige Beleuchtung kann den Unterschied zwischen einer guten und einer unvergesslichen Veranstaltung ausmachen. Bei Produktlaunches und Präsentationen spielt Licht eine Schlüsselrolle, um die Identität einer Marke zu betonen und die präsentierten Produkte wirkungsvoll in Szene zu setzen.

GO4IT! hat sich auf die Gestaltung solcher Momente spezialisiert und unterstützt seine Kunden bei der technischen Umsetzung von Produktpräsentationen, die durch Lichtkonzepte ein besonderes Erlebnis schaffen. Ob Verkaufsveranstaltungen, Produktlaunches oder Corporate-Events - GO4IT! setzt Licht gekonnt ein, um visuelle Erlebnisräume zu schaffen, die den Zuschauer fesseln.

Die Bedeutung von Licht bei Produktlaunches

Bei einem Produktlaunch geht es nicht nur darum, ein neues Produkt vorzustellen. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, Begeisterung zu wecken und das Publikum emotional zu berühren. Licht spielt hierbei eine zentrale Rolle. Es verstärkt die Markenbotschaften und schafft eine Atmosphäre, die den Betrachter in den Bann zieht. In Kombination mit anderen technischen Komponenten wie Ton- und Videotechnik kann Licht eine multimediale Inszenierung erschaffen, die Produkte nicht nur sichtbar macht, sondern sie zum Leben erweckt.

In Geschäften und Showrooms wird Licht bereits seit langem gezielt eingesetzt, um Kaufimpulse zu fördern und Produkte im besten Licht erscheinen zu lassen. Dieselben Prinzipien gelten auch für große Events und Produktpräsentationen: Licht schafft Erlebnisräume, die Markenidentitäten hervorheben und Emotionen bei den Zuschauern auslösen. Die intensive und emotionale Wahrnehmung, die durch Licht erzeugt wird, sorgt dafür, dass sich Produktlaunches nachhaltig im Gedächtnis verankern.

Ein leuchtendes Beispiel: Der Produktlaunch von ABUS One

Ein herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung eines maßgeschneiderten Lichtkonzepts ist der Launch der ABUS One Plattform. ABUS One ist eine App, die es ermöglicht, mobile Sicherheits- und Haussicherheitsprodukte von ABUS smart und zentral zu verwalten und zu bedienen. Um dieses innovative Produktportfolio gebührend vorzustellen, veranstaltete ABUS insgesamt vier Events, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richteten - Interne Mitarbeitende, Vertriebsteams, externe Partner und Kunden.

Der Anspruch von ABUS war es, Begeisterung und Emotionen zu wecken. Insbesondere sollte die Präsentation der neuen Produkte die Vertriebsmannschaft inspirieren und die externen Partner nachhaltig beeindrucken. Dazu beauftragte ABUS GO4IT! mit der technischen Betreuung der Events, darunter die Bereiche Ton-, Licht- und Videotechnik.

Ein maßgeschneidertes Lichtkonzept für den perfekten Launch

GO4IT! entwickelte ein eigens für die Präsentation der ABUS One Portfolios designtes Lichtkonzept, das entscheidend zum Erfolg des Events beitrug. Dafür wurde sogar eine individuelle Traversenkonstruktion in die ABUS Security World integriert, die es ermöglichte, die Lichtshow perfekt auf die im Rahmen der Veranstaltung gezeigten Produktvideos abzustimmen. Eine sogenannte Timecodeshow sorgte dafür, dass die Lichtakzente in präziser Abstimmung mit den emotionalen Höhepunkten der Videos gesetzt wurden.

Diese Timecodeshow lässt sich mit einem perfekt dirigierten Orchester vergleichen - jede Bewegung des Lichts passte zu den musikalischen und visuellen Effekten der Produktpräsentation. Die Lichteffekte verstärkten die Emotionen der Videos und machten die präsentierten Inhalte noch intensiver erlebbar.

Begeisterung bei ABUS und den Teilnehmern

Das Feedback zum ABUS One Launch Event war überwältigend. Die Teilnehmer, waren beeindruckt von der perfekten Inszenierung.

Eines der Zitate fasst die Begeisterung treffend zusammen: "Das ABUS One Launch Event war eine der besten Produktlaunch-Veranstaltungen, die man bisher erlebt hat."

Die Lichtshow von GO4IT! hat nicht nur die Produkte perfekt in Szene gesetzt, sondern auch das Ziel von ABUS erfüllt, Begeisterung zu wecken und Emotionen bei den verschiedenen TeilnehmerInnen auszulösen. Dies zeigt eindrucksvoll, wie entscheidend Licht bei Produktlaunches ist und wie es Markenbotschaften emotional verstärken kann.

Die richtige Beleuchtung spielt bei Produktpräsentationen und Launch-Events eine entscheidende Rolle. Sie verstärkt die Emotionen der Zuschauer und schafft Erlebnisräume, die nachhaltig wirken. GO4IT! versteht es, Lichtkonzepte so zu gestalten, dass sie Markenidentitäten hervorheben und Produkte perfekt in Szene setzen. Der Launch der ABUS One Portfolio ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie maßgeschneiderte Lichtshows eine Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen können.

