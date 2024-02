Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann Investments tätigt weitere große Investition im Wachstumsmarkt Pharma Tech

Gütersloh / München (ots)

Bertelsmann Investments erwirbt Pharma-Tech-Unternehmen EXTEDO

Investition im zweistelligen Millionenbereich

Strategischer Schritt zum Aus- und Aufbau von Bertelsmann Next

Bereits 90 Mio. EUR seit 2022 in den digitalen Gesundheitsmarkt investiert

Bertelsmann Investments (BI) erwirbt das Pharma-Tech-Unternehmen EXTEDO vom europäischen Technologieunternehmen IABG für einen zweistelligen Millionenbetrag. EXTEDO, mit Sitz im Großraum München, wurde im Jahr 2003 innerhalb der IABG gegründet, um Unternehmen der Pharmaindustrie bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen innerhalb des Arzneimittel- und Medizinproduktlebenszyklus zu unterstützen. Heute ist EXTEDO ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet Regulatory Information Management und bedient dabei sowohl Industrieunternehmen als auch Behörden als Kunden.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Die Entwicklung von EXTEDO ist eine unternehmerische Erfolgsgeschichte im digitalen Gesundheitsmarkt, und ich freue mich sehr, dass das Unternehmen künftig zu unserem Portfolio im Bereich Bertelsmann Next gehört. Innerhalb dieses Bereichs werden wir das Thema Pharma Tech strategisch weiter ausbauen. Die Potenziale und Synergien im Zusammenspiel mit unseren Beteiligungs- und Portfoliounternehmen Docuvera und ROTE LISTE sind äußerst vielversprechend. Wir heißen das EXTEDO-Team rund um Martin Schmid bei Bertelsmann Investments herzlich willkommen. Mein großer Dank gilt Prof. Dr. Schwarz, der mit seinem unternehmerischen Gespür EXTEDO bis hierher innerhalb der IABG-Gruppe entwickelt hat."

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Die Akquisition von EXTEDO ist ein weiterer Meilenstein für den Ausbau unseres Pharma-Tech-Bereichs, den wir in den kommenden Monaten und Jahren mittels organischer Initiativen und gezielter Zukäufe weiter stärken werden."

Peter Koop, Senior Vice President Bertelsmann Investments, ergänzt: "Der europäische Gesundheitsmarkt bietet enorme Wachstumschancen für Pharma-Tech-Dienstleistungen. Bertelsmann Investments verfügt mittlerweile über eine sehr gute Ausgangsposition, um hieran zu partizipieren. Mit dem Erwerb von EXTEDO bauen wir unser Wissen im Bereich Pharma Tech erheblich aus."

Prof. Dr.-Ing. Rudolf F. Schwarz, geschäftsführender Gesellschafter der IABG, sagt: "Ich freue mich, dass wir mit Bertelsmann Investments einen Käufer gefunden haben, der EXTEDO langfristig als internationalen Player im Pharma-Tech-Markt ausbauen und weiterentwickeln wird. Ich bin überzeugt, dass sich schnell erste Verbundeffekte ergeben werden. Gleichzeitig danke ich dem EXTEDO-Management sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für mehr als zwei Jahrzehnte exzellenter Arbeit in der IABG-Gruppe."

Martin Schmid, CEO von EXTEDO, sagt: "Wir sind stolz darauf, als neuer Teil von Bertelsmann Investments das digitale Gesundheitswesen voranzutreiben und damit letztlich die Patientengesundheit und -sicherheit zu verbessern. Durch die Nutzung von Synergien innerhalb der Bertelsmann-Gruppe werden wir noch besser die zukünftigen Bedürfnisse globaler Life-Sciences-Organisationen, Behörden und Patienten erfüllen können."

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.

Über EXTEDO

EXTEDO ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen für Life Sciences- Organisationen im Bereich Regulatory Information Management (RIM). EXTEDOs ganzheitliche Plattformlösung, EXTEDOpulse, ermöglicht es Unternehmen und Behörden, Regularien einzuhalten und Informationen entlang des gesamten Arzneimittel- und Medizinproduktlebenszyklus effizient zu verwalten. Das Produktportfolio vereint Innovation und Compliance sowie Qualität und Benutzerfreundlichkeit. EXTEDO optimiert regulatorische Geschäftsprozesse in Bereichen wie Dokumentenmanagement, Produktregistrierung, Zulassungsmanagement und Arzneimittelsicherheit.

Mit rund 1000 Kunden in über 65 Ländern, darunter mehr als 35 Zulassungsbehörden, spielt EXTEDO seit über 25 Jahren eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung regulatorischer Standards.

Weitere Informationen finden Sie auf EXTEDOs Website www.extedo.com.

Über IABG

Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) ist ein führendes europäisches Technologie-Unternehmen mit den Kernkompetenzen Analyse, Simulation & Test und Anlagenbetrieb. Der Begriff "Sicherheit" bildet dabei das thematische Dach des Lösungsportfolios: Funktionssicherheit neu entwickelter Hightech-Produkte und Verkehrsmittel sowie Sicherheit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Kontext erbringt die IABG technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen für private und öffentliche Kunden in den Hauptgeschäftsfeldern Automotive, Information & Kommunikation / Zivile Sicherheit, Mobilität, Energie & Umwelt, Luftfahrt, Raumfahrt sowie Verteidigung. Die IABG beschäftigt 1.100 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in Ottobrunn sowie in kundennahen in- und ausländischen Niederlassungen.

