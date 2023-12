Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann Investments stärkt EMBRACE mit dem Erwerb des HR-Tech-Unternehmens Milch & Zucker

Weiterer Ausbau des Bereichs HR Tech innerhalb von Bertelsmann Next

Zweite große Akquisition nach dem Kauf von Studyflix im Juli 2023

Deniz Pielsticker: "Mit dem Erwerb von Milch & Zucker setzen wir den Ausbau von EMBRACE zu einem führenden HR-Tech-Unternehmen weiter fort."

Bertelsmann Investments (BI) stärkt sein Portfoliounternehmen EMBRACE ein weiteres Mal in diesem Jahr und übernimmt den renommierten deutschen HR-Lösungsanbieter Milch & Zucker. Zu dem Unternehmen gehört u.a. das durch KI-Anwendungen gestützte Stellenanzeigen- und Bewerbermanagementsystem BeeSite sowie eine HR-Marketing-Agentur und der Online-Stellenmarkt JobStairs. BI hatte zuletzt im Sommer 2023 EMBRACE durch den Zukauf von Studyflix, der größten Karriere-Plattform für Schüler:innen und Studenten:innen im deutschsprachigen Raum, gestärkt. EMBRACE ist Teil des Bereichs Bertelsmann Next, in dem die Zukunftsthemen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech vorangetrieben werden.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments und künftig verantwortlich für das Unternehmen EMBRACE innerhalb von Bertelsmann Next, sagt: "Mit dem Erwerb von Milch & Zucker stärken wir gezielt die Technologie- und Lösungskompetenz von EMBRACE und setzen so den Ausbau des Unternehmens zu einem führenden HR-Tech-Anbieter konsequent fort. Gero Hesse und sein Team leisten dabei exzellente Arbeit. Die Übernahme von Milch & Zucker ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Auf- und Ausbau unseres Zukunftsbereichs Bertelsmann Next."

Gero Hesse, CEO von EMBRACE, sagt: "Milch & Zucker leistet seit 25 Jahren erfolgreiche Pionierarbeit im HR-Tech- und -Marketing-Kontext. Diese Reise begleite ich schon seit den Anfängen. Insbesondere mit Milch & Zucker Co-Founder und CEO Ingolf Teetz verbindet mich eine langjährige Beziehung, zunächst als Kunde, dann als wertschätzender Wettbewerber. In Zukunft verfolgen wir das Ziel, das führende HR-Tech-Ökosystem im deutschsprachigen Raum aufzubauen, und zwar gemeinsam."

Ingolf Teetz, Co-Founder und CEO Milch & Zucker, sagt: "Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber - die EMBRACE-Vision teilen auch wir von Milch & Zucker. Für uns ist es die einmalige Chance, unter dem Dach von Bertelsmann Investments als Teil der EMBRACE-Familie deutlich schneller und nachhaltiger zu wachsen und unser HR-Tech-Portfolio konsequent weiterzuentwickeln sowie unseren Kundenstamm auszubauen."

Die im HR-Markt etablierte Marke Milch & Zucker wird auch in Zukunft erhalten bleiben. Der Vollzug der Transaktion wird in den nächsten Wochen erwartet. Bertelsmann Investments wird den HR-Tech-Bereich in den kommenden Jahren mittels organischer Initiativen und gezielter Zukäufe weiter stärken.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.

Über EMBRACE

Als Teil von Bertelsmann Investments bündelt EMBRACE innovative Angebote aus den Bereichen Recruiting, Retention und HR-Tech. Uns eint eine gemeinsame Vision: Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und deshalb gestalten wir die Arbeitswelt menschlicher, technologischer und optimistischer. Wir verfolgen die Strategie, das führende HR-Tech-Ökosystem im deutschsprachigen Raum zu den Themenfeldern Attract, Hire & Retain aufzubauen. Dies beinhaltet Beratungs- und Agenturleistungen für Employer Branding und Recruiting sowie skalierbare HR-Tech-Plattformen und -Produkte. Zur EMBRACE Family gehören milch & zucker, Ausbildung.de, meinPraktikum.de, Trainee.de, JobStairs.de, Studyflix sowie die EMBRACE.Agency. Unser jährlich stattfindendes Festival, die dazugehörige Community sowie Content-Angebote wie Whitepaper, Webinare oder Podcasts runden unser Angebot ab. EMBRACE hat mehr als 500 Mitarbeitende an den Standorten Augsburg, Bochum, Gießen, Gütersloh und Hamburg. Mehr Infos unter: www.embrace.family

Über milch & zucker

Seit 1998 unterstützt milch & zucker Arbeitgeber dabei, ihre wertvollste Ressource zu gewinnen: die passenden Mitarbeitenden. Das & steht für die Verbindung von HR-Tech und HR-Agency, die besten Lösungen aus beiden Welten. milch & zucker erschafft exzellente Produkte und Dienstleistungen für effizientes und effektives Recruiting. HR-Tech und Recruiting Automation: Die Software BeeSite digitalisiert und automatisiert Recruitingprozesse, womit Arbeitgeber schneller, sicherer und wirtschaftlicher arbeiten. Das Stellenanzeigen- und Bewerbermanagementsystem bietet einen ausgereiften Funktionsumfang. KI-Anwendungen sowie weitere Tools, z. B. für Multiposting oder Landingpages flankieren das Portfolio. HR-Strategie-Beratung & Full-Service-Agentur: Die Agency-Unit betreut als HR-Strategie- und Full-Service-Anbieter das ganzheitliche Employer Branding, Recruiting und Retention ihrer Kunden. Dadurch positioniert milch & zucker Arbeitgeber strategisch, kommunikativ und kreativ am Markt. Jobplattform Jobstairs: JobStairs.de bietet als Digital Innovation Hub ein transparentes Partner Fee Preismodell inklusive Jobbörse, Stellenanzeigen-KI und Multiposting Schnittstelle.

milch & zucker beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende an den Standorten Gießen und Hamburg. Mehr Infos unter: www.milchundzucker.de

