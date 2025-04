Kabel Eins

Läuft wie geschmiert. "Morlock Motors" fährt hervorragende 6,8 Prozent bei Kabel Eins ein

Unterföhring (ots)

Big Deals. Big Quote. Michael Manousakis und seine Morlocks starten mit großem Erfolg in die neue Staffel bei Kabel Eins. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" holt am Donnerstagabend in der Prime Time hervorragende 6,8 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sind über 2,5 Millionen Zuschauer auf dem USA-Trip der Morlocks dabei (Nettoreichweite Z 3+). Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.04.2025 (vorläufig gewichtet)

