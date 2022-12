Kabel Eins

Neue Staffel: Die Reimanns gehen ab 8. Januar 2023 auf Reisen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

.8000 Kilometer durch 17 Bundesstaaten in vier Wochen. So sieht Urlaub bei den Reimanns aus. Statt entspannt am Pool zu liegen, geht es in den neuen Folgen von "Willkommen bei den Reimanns" für Deutschlands bekannteste Auswanderer quer durch die USA. Manu und Konny Reimann starten damit, einen alten Lebenstraum zu verwirklichen und jeden US-Bundesstaat einmal zu besuchen. Auf ihrem "Erholungsprogramm" stehen unter anderem die längste Zipline der USA in schwindelerregender Höhe, der nasseste Wanderweg zwischen Kanada und den USA am Fuße der Niagarafälle und ein Spaziergang auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs - als ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für Konny.

Kabel Eins zeigt die neue Staffel des Erfolgsformats ab 8. Januar 2023 immer sonntags um 20:15 Uhr. Die Reimanns begeistern in ihrer neuen TV-Heimat bei Kabel Eins regelmäßig über 3 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Mit Marktanteilen bis zu 7 Prozent (Z. 14-49 J.) hat sich das Format am umkämpften Sonntagabend erfolgreich etabliert.

Bei der neuen Staffel gibt es für alle Reimann-Fans eine besondere Bescherung: Ab 25. Dezember können sie wöchentlich zwei neue Folgen vorab exklusiv bei Joyn PLUS+ ansehen. Ab TV-Start sind damit alle Folgen verfügbar.

"Willkommen bei den Reimanns" ab 8. Januar 2023 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und ab 25. Dezember 2022 exklusiv vorab bei Joyn PLUS+.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell