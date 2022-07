Zukunftspakt Apotheke

Die Apotheke in der Tasche

Der ADAC baut sein Leistungsangebot im Bereich Gesundheit weiter aus. Alle Nutzer der ADAC Medical App können ab sofort in Kooperation mit dem Partner IhreApotheken.de direkt in der App ihre Wunschapotheke auswählen und Medikamente und rezeptfreie Produkte online innerhalb Deutschlands bestellen - ganz einfach mit nur wenigen Klicks. Patientinnen und Patienten können Rezepte und E-Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente ebenfalls problemlos und schnell digital einlösen. Die Lieferung wird entweder per Botendienst direkt nach Hause gebracht oder steht innerhalb kurzer Zeit in der gewählten Apotheke zur Abholung bereit - in der Regel noch am selben Tag. Dieser Online-Service ist für ADAC Mitglieder und Nichtmitglieder kostenfrei.

Mit diesem Angebot erweitert der ADAC das Leistungsspektrum der im Oktober gestarteten Medical App. Zusätzlich zum Apothekenservice erhalten ADAC Premium-Mitglieder und Inhaber der ADAC Auslands-Krankenversicherung bei Reisen im Ausland über die App Zugang zu telemedizinischer Beratung und Behandlung mit deutschsprachigen Ärztinnen und Ärzten. Gesundheitsfragen im Urlaub können so rund um die Uhr ohne lästige Anfahrts- und Wartezeiten beantwortet werden, wenn ein Arztbesuch an Ort und Stelle nicht unbedingt erforderlich oder möglich ist. Bisher wurde die App hierfür bereits über 200.000 Mal heruntergeladen.

"Mit dem Ausbau der ADAC Medical App wollen wir jetzt einen Service für alle Mitglieder und Nichtmitglieder anbieten und einen raschen und unkomplizierten Zugang zu den benötigten Medikamenten bei der Apotheke der Wahl ermöglichen. Wer unseren Apothekenservice nutzt, spart in der Regel Zeit und unnötige Wege", so ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl.

IhreApotheken.de ist das digitale Zuhause der lokalen Apotheken und gehört zur bundesweit tätigen NOWEDA Apothekergenossenschaft. "Die Kooperation zwischen dem ADAC und IhreApotheken ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einfache, schnelle und sichere Gesundheitsversorgung. Wir bündeln damit die Leistungen von 7.000 lokalen Apotheken zusätzlich in der ADAC Medical App. Das ist starker Rückenwind für alle teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken und ein toller Service für die Patienten und Kunden", so Dr. Michael Kuck, Vorstandschef der NOWEDA.

Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store heruntergeladen werden. Der Zugang zur Telemedizin erfordert eine ADAC Premium-Mitgliedschaft oder eine ADAC Auslands-Krankenversicherung sowie eine entsprechende Verifizierung.

Weitere Informationen dazu unter www.adac.de/medicalapp

