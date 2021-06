Kabel Eins

Urlaubsabzocke gibt's auch auf Balkonien: "Achtung Abzocke" mit Peter Giesel startet in eine neue Staffel - am Donnerstag, 24. Juni 2021, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Ob daheim oder im Ausland - "Betrügerschreck" Peter Giesel ist wieder im Einsatz. Der Kabel Eins-Experte weiß: Wo Urlauber sind, lassen auch Gauner nicht lange auf sich warten. Schnell wird aus der vermeintlich schönsten Zeit des Jahres ein Albtraum. "Gerade im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen haben sich so manche Betrüger neue, dreiste Maschen einfallen lassen, die es aufzudecken gilt", erklärt Peter Giesel. Kabel Eins zeigt seine aktuellen Fälle in einer neuen Staffel "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" ab Donnerstag, 24. Juni 2021, um 20:15 Uhr.

Obwohl Ferien im Ausland mittlerweile wieder möglich sind, verbringen viele Deutsche ihren Urlaub dieses Jahr aus Vorsicht noch in der Heimat. Doch auch bei den Ferienplanungen für Balkonien lauern Betrüger. Genau deshalb begibt sich Peter Giesel in der neuen Staffel nicht nur an Touristen-Hotspots im Ausland, sondern hilft auch abgezockten Balkonien-Urlaubern. "Wir sind da, wo die Kabel Eins-Zuschauer Urlaub machen. Und in diesem Jahr ist dies nun mal auch verstärkt im Inland der Fall", sagt Peter Giesel. Ob beim Sonnenschutz für die heimische Terrasse, beim Wohnmobil-Kauf oder beim Fake-Hygienekonzept für Mietautos - er stößt immer wieder auf neue Arten von Urlaubsabzocke. Der Kabel Eins-Experte deckt die Maschen und Tricks der Betrüger auf, hilft Betroffenen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Sechs neue Folgen "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur": Ab dem 24. Juni 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

