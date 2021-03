Kabel Eins

Hervorragender Start für "Deutschlands größte Geheimnisse" bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

22. März 2021. Starke Quote für "Deutschlands größte Geheimnisse" am Sonntagabend bei Kabel Eins: Zum Start holte das neue vierteilige Factual-Ranking sehr gute 6,8 Prozent Marktanteil (E. 14-49 J.). Prominente wie Ruth Moschner, Matthias Distel alias Ikke Hüftgold und Aaron Troschke raten auch nächsten Sonntag um 20:15 Uhr in "Deutschlands größte Geheimnisse" mit.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 22.03.2021 (vorläufig gewichtet: 21.03.2021)

Pressekontakt:

Nadja Schlüter

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 89 95 07 - 7281

email: Nadja.Schlueter@seven.one

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell