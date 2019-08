Kabel Eins

Die Stephen-King-Woche: Kabel Eins feiert den Meister des Horrors vom 2. bis 4. September

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 28. August 2019: Here Comes the King! Kaum ein Autor hat die Populärliteratur und das Kino in den letzten 40 Jahren so geprägt wie Stephen King. Bereits sein erster Roman "Carrie" (1973) machte ihn durch Brian De Palmas OSCAR® nominierte Verfilmung von 1976 zum Star. Mittlerweile weist IMDB.com nicht weniger als 300 Einträge zu seinen Werken auf. Rechtzeitig zum Kinostart der Fortsetzung von Stephen Kings Klassiker-Remake, "Es Kapitel 2" (05.09.), hebt Kabel Eins etliche seiner großen Erfolge im Rahmen einer Themenwoche ins Programm. Darunter natürlich der originale Erstauftritt von Gruselclown Pennywise in "Stephen Kings Es" (04.09., 20:15 Uhr)!

Die Stephen-King-Woche im Überblick: Montag, 2. September 2019: 20:15 Uhr: "Running Man" Action, USA 1987 22:05 Uhr: "Dreamcatcher" Horror, USA 2003 00:45 Uhr: "Shining" Horror, USA 1980 Dienstag, 3. September 2019: 20:15 Uhr: "Dolores" Thriller, USA 1995 23:00 Uhr: "Die Stephen King Story" Dokumentation, D 2019 00:10 Uhr: "Carrie" Horror, USA 2013 Mittwoch, 4. September 2019: 20:15 Uhr: "Stephen Kings Es" (1) Horror, USA 1990 22:20 Uhr: "Stephen Kings Es" (2) Horror, USA 1990

