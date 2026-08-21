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Comeback an Weihnachten: "Die Helene Fischer-Show" im ZDF

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Mainz (ots)

Nachdem sie 2025 pausieren musste, kehrt "Die Helene Fischer-Show" am ersten Weihnachtsfeiertag ins ZDF zurück. In Düsseldorf begrüßt Helene Fischer nationale wie internationale Stars und sorgt gemeinsam mit ihnen für das Show-Highlight an den Weihnachtstagen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich am Freitag, 25. Dezember 2026, 20.15 Uhr, auf einen Abend voller Musik, Emotionen und spektakulärer Inszenierungen freuen.

"Ich freue mich total, dass es in diesem Jahr wieder die Helene Fischer Show geben wird. Für mich ist sie jedes Mal etwas ganz Besonderes, weil wir so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen und gemeinsam etwas entwickeln, das man so nur in dieser Show sieht. Dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern im ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag wieder einen besonderen Abend schenken dürfen, macht mich einfach sehr glücklich", so Helene Fischer.

Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show: "Helene ist eine außergewöhnliche Künstlerin, die 2026 großartige Momente feiern konnte. Ihre Personality-Show am Jahresende ist endlich wieder das große Weihnachtsgeschenk für das TV-Publikum. Toll, dass wir sie wieder im Programm haben."

Mit einer Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens, performt von nationalen und internationalen Stars, großen und einzigartigen Showacts bietet die Show beste Unterhaltung für die ganze Familie. "Die Helene Fischer-Show" entsteht als Koproduktion von ZDF, ORF und SRF und wird am 30. und 31. Oktober in Düsseldorf aufgezeichnet.

Kontakt Bei Presseanfragen zu "Die Helene Fischer-Show" erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 – 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 – 70-12154 oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Akkreditierungsanfragen von Journalistinnen und Journalisten werden ab Montag, 5. Oktober 2026, bearbeitet.

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