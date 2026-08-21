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London, Tokyo und Rom: "Terra X: Weltstädte" mit Leon Windscheid im ZDF

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Mainz (ots)

Was macht eine Millionenmetropole zur Weltstadt? In drei neuen Folgen von "Terra X: Weltstädte" erkundet Psychologe und Moderator Leon Windscheid die Seele von London, Tokyo und Rom. Seine Reisen führen ihn zu außergewöhnlichen Menschen, verborgenen Orten und den historischen Wurzeln der drei Städte. Dabei geht es um weit mehr als Sehenswürdigkeiten: um Identität, Lebensgefühl und die Frage, wie die Geschichte der Metropole bis heute das Zusammenleben prägt. Alle drei Folgen sind ab Mittwoch, 26. August 2026, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und ab Sonntag, 30. August 2026, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.

Traditionsbewusster Trendsetter: London

Einst Machtzentrum eines gigantischen Weltreichs, heute eine Metropole, die trotz ihres Traditionsbewusstseins immer einen Schritt voraus ist – das ist London. In der "Terra X"-Sendung "Weltstädte – London" ergründet Leon Windscheid die außergewöhnliche Anziehungskraft der Metropole an der Themse. Er trifft Menschen, die mit ihrem Lebensgefühl, ihrem Beruf oder ihrer Leidenschaft für die britische Hauptstadt stehen, blickt hinter die Mauern jahrhundertalter Zünfte, erfährt, wo die Queen einst ihre legendären Regenschirme erwarb und darf einer echten Tee-Zeremonie à la "Bridgerton" beiwohnen. Seine Gesprächspartner zeigen ihm nicht nur ihre Lieblingsorte, sondern auch verborgene Plätze abseits der touristischen Pfade.

Effizient mit viel Gemeinsinn: Tokyo

Kaum eine Millionenmetropole ist so sauber und sicher wie Tokyo. Wie dies der japanischen Megacity gelingt und was ihre Geschichte damit zu tun hat, ergründet Psychologe Leon Windscheid in der "Terra X"-Folge "Weltstädte – Tokyo". Offenheit für Neues ist Tokyos Überlebensstrategie: Ob nach Bränden, Erdbeben oder dem Zweiten Weltkrieg – jedes Mal entstand aus den Trümmern des Vergangenen ein neues Tokyo mit einem grundlegend veränderten Stadtbild. Dabei besticht die Stadt durch ihre Ruhe, Präzision und Sauberkeit: U-Bahnen kommen pünktlich, der Verkehr fließt. An der berühmten Shibuya-Kreuzung wechseln bis zu 3.000 Menschen bei einer Grünphase die Straße – und trotzdem gibt es weder Anrempeln noch Gedränge. Woher kommt diese Wertschätzung des Anderen, und wie werden diese Werte in der Stadt gepflegt?

Eleganz mit antikem Charme: Rom

Elegant, auch wenn mancherorts die Fassade bröckelt, voller Geheimnisse und verliebt in sich selbst: Rom gilt als die Diva unter den Weltstädten. "Terra X"-Moderator und Psychologe Leon Windscheid ergründet in der Sendung "Weltstädte – Rom" die Seele der ewigen Stadt. Dafür trifft er Archäologen, Restauratorinnen, Bauingenieure und Romliebhaberinnen, die mit ihm die Tiefen und Geheimnisse der Stadt erkunden. Römerinnen und Römer verraten ihm, was das Leben in der italienischen Hauptstadt so einzigartig und lebenswert macht. Wie Rom sein großes, schillerndes Erbe verteidigt und wie sich die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, erkundet Leon Windscheid vor Ort.

Kontakt Bei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de. Weitere Informationen - Im ZDF-Presseportal sind weitere Informationen sowie für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Filme zur Ansicht verfügbar. - "Terra X: Weltstädte – New York, Istanbul und Paris" im ZDF-Streaming-Portal

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