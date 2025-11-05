Skoda Auto Deutschland GmbH

Flexibel, digital und schnell verfügbar: Škoda mit neuen Modellen im Auto Abo

Bild-Infos

Download

Weiterstadt (ots)

› Škoda Fahrzeuge abonnieren statt kaufen oder leasen

› Die vollelektrischen Škoda Elroq und Enyaq sowie der Škoda Scala stehen zur Wahl

› Heute online bestellt, in nur 14 Tagen an die Wunschadresse geliefert

› Flexible Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten

› Full-Service-Abo ohne fixe Zusatzkosten

› Europcar als neuer Partner für das Škoda Auto Abo

Das Auto Abo von Škoda wird auf die vollelektrischen Modelle Elroq und Enyaq neu ausgerichtet. Zudem ist der kompakte Škoda Scala in diesem Full-Service-Angebot erhältlich. Besonders reizvoll: Alle Fahrzeuge sind im Abo innerhalb von 14 Tagen verfügbar. Nach der Bestellung über skodaautoabo.de werden die Fahrzeuge an die Wunschadresse geliefert. Erstmals ist auch eine Bestellung und Lieferung über ausgewählte Europcar-Standorte möglich. Mit dem Auto Abo als Vertriebskanal entwickelt Skoda seine digitalen Geschäftsprozesse weiter und bietet Kunden einen zusätzlichen bequemen Weg, einen Škoda zu fahren, der exakt zur aktuellen Lebenssituation passt.

Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland, sagt: „Mit dem Škoda Auto Abo bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität, genau die individuelle Mobilität zu wählen, die sie benötigen. Mit Enyaq und Elroq bieten wir dabei unsere beiden besonders begehrten Elektrofahrzeuge an und erhöhen damit die Attraktivität des Angebots zusätzlich. Das alles zu fairen All-inclusive-Tarifen, unkompliziert im Handling und mit Fahrzeugen, die sehr schnell verfügbar sind.” In einer modernen Welt zählt das Nutzen praktischer Abonnements mehr denn je zum optimierten Lebensstil: Wird ein Produkt nicht mehr benötigt, lässt es sich einfach kündigen. Was für TV-Streaming-Dienst, Musik und Software gilt, bietet Škoda auch mit seinem Auto Abo. Höchste Flexibilität bedeutet hier: individuelle Mobilität genau dann, wenn sie gebraucht wird. Mit dem Škoda Enyaq 85 (Škoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,0 – 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) und dem Škoda Elroq 85 (Škoda Elroq 85 210 kW: Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 – 16,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A) sind nun auch die besonders attraktiven vollelektrischen Modelle im Abo verfügbar.

Das Škoda Auto Abo funktioniert unkompliziert: es ist einfach unter www.skodaautoabo.de zu einem transparenten All-inclusive-Tarif buchbar. Und das mit besonders schneller Verfügbarkeit: Innerhalb von 14 Tagen wird das Fahrzeug auf Wunsch an die hinterlegte Adresse geliefert, von wo es am Ende des Abos auch wieder abgeholt wird. Erstmals ist die Buchung sowie die Lieferung und Abholung auch über den Mobilitätsanbieter Europcar an 21 ausgewählten Standorten in Deutschland möglich.

Die Mindestlaufzeiten des Škoda Auto Abos betragen drei, sechs oder zwölf Monate und eignen sich für alle, denen etwa ein herkömmliches Leasing-Angebot oder ein Fahrzeugkauf zu langfristig sind. Nach der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abo automatisch und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Die Abogebühr enthält 750 Freikilometer pro Monat, Steuern, ein Versicherungspaket, Wartungskosten, Reifen und ein Schutzpaket. Einzig die individuellen Verbrauchskosten – Strom oder Treibstoff – sind vom Nutzer noch zu begleichen. Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer, können bequem online hinzugebucht werden. Der Škoda Elroq 85 beispielsweise ist ab 599 Euro im Škoda Auto Abo zu haben.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell