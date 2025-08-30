Midjourney, ChatGPT & Co: So produzieren Sie mit KI-Tools richtig gute Bilder / Zweiteiliger Online-Workshop mit begleitetem Praxisteil

news aktuell Academy

Dieser Workshop nimmt Sie mit in die inspirierende und spannende Welt der KI-generierten Bilder. In zwei praxisorientierten Teilen lernen Sie verschiedene Bildgeneratoren kennen. Sie erhalten das nötige Rüstzeug für professionelle KI-Bilder oder -Visuals, z.B. zur Verwendung auf Ihren Social-Media-Kanälen, Ihrer Website oder in sonstigen Publikationen. Sie erstellen eigenes Bildmaterial für Ihren Berufsalltag und lernen, wie Sie einen wiedererkennbaren visuellen Stil aufbauen und konsistent umsetzen.

Termine: Dienstag, 21. und 28. Oktober 2025, jeweils 09:30 - 12:30 Uhr

Foto-Profi Simone Naumann erklärt verständlich und praxisnah, was Sie zu Midjourney, Flux und ChatGPT wissen müssen und wie Sie mit gezielten Prompts Ihre eigenen Ideen überzeugend umsetzen. Zwischen den beiden Workshop-Tagen haben Sie die Möglichkeit, praktische Aufgaben zu bearbeiten und die Resultate im persönlichen Austausch mit der Trainerin zu optimieren. Auch nach Ende des Workshops bleibt Simone Naumann ansprechbar für nachträgliche Fragen und Klärungsbedarf.

Inhalte im Überblick

Prominente Bild-Generatoren im Überblick

Grundlagen für zielgerichtetes Prompting

Bildsprache verstehen, analysieren und anwenden

Visuelle Konsistenz und Wiedererkennbarkeit

Fehlerquellen und Grenzen von KI-Bildern

Rechtsfragen, Lizensierung und ethische Aspekte

Bildoptimierung / -bearbeitung

Praxisaufgaben, Tipps & Tricks

Key Facts

Termin: Dienstag, 21. und 28.Oktober 2025, jeweils 09:30 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 590 Euro zzgl. MwSt.

Gruppengröße: mindestens sechs, maximal zehn Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis zehn Tage vor dem ersten Workshopstermin behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.

Anmeldung bis 2. Oktober 2025, via E-Mail an: academy@newsaktuell.de

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7. Oktober 2025

Durchführung: online via zoom

Leitung: Simone Naumann, Profi-Fotografin und Trainerin

Veranstalter: news aktuell Academy

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845

Programm und Ablauf

Woche 1: Dienstag, 21. Oktober 2025 von 09:30 - 12.30 Uhr

Check in: Kennenlernen & Zielsetzung

Überblick: Bildgeneratoren im Vergleich: Midjourney, Flux, ChatGPT

Grundlagen Prompting: Prompts für gute Bilder - so geht´s

Bilder lesen lernen: Was macht ein Bild professionell?

Fehlerquellen und Grenzen von KI-Bildern

Tipps & Tricks, Praxisübungen

Zum Ende des ersten Workshoptages erhalten Sie eine Aufgabe zur selbständigen Bearbeitung. Die Teilnahme ist optional. Dabei nutzen Sie die Informationen, Tipps und Hinweise, die allen Teilnehmenden auf einem Padlet zur Verfügung stehen. Damit können Sie ganz praktisch für Ihren eigenen Bedarf üben und das Gelernte verfeinern.

Woche 2: Dienstag, 28. Oktober 2025 von 09:30 - 12.30 Uhr

Bildsprache erkennen und verstehen

Visuelle Konsistenz und Wiedererkennbarkeit entwickeln

Praxisübung: Markenfarben und Stilrichtungen in Prompts einbauen

Eigene Bildserien zum Einsatz auf Social Media entwickeln

Rechte, Lizensierung und ethische Aspekte im Umgang mit KI-Bildern

Optimierung von Bildern mit KI-gestützten Tools

Individuelles Feedback zu den Resultaten der Praxis-Aufgaben

Tipps für den Aufbau einer eigenen Datenbank für KI-Bilder

Check out & Abschlussrunde

Über das im Workshop verwendete Padlet erhalten die Teilnehmenden umfangreiches Material. Sie können alle Informationen, Handouts und Checklisten auch nachträglich für sich nutzen. Nach Abschluss des Workshops haben Sie noch die Möglichkeit, an Ihrem Projekt begleitet weiterzuarbeiten. Simone Naumann steht Ihnen dabei sieben weitere Tage lang mit Impulsen, Aufgaben und individuellen Ideen zur Seite. Sie unterstützt Sie in dieser Phase gezielt bei der praktischen Umsetzung und steht für Feedback und Fragen zur Verfügung - damit Ihre Bild-Ideen in einen stimmigen, einheitlichen Look übersetzt werden. Die Zusammenarbeit erfolgt über ein gemeinsam genutztes Padlet, auf dem Sie Ihre Ergebnisse teilen und Rückmeldungen erhalten.

Dieser Workshop richtet sich an Kommunikations- und Marketingverantwortliche, Social-Media-Managerinnen und -Manager, Selbständige, Startups und Kreative, die visuell starke Inhalte für den professionellen Einsatz im Arbeitsalltag entwickeln möchten. Vorkenntnisse in KI-Bildgenerierung sind nicht erforderlich.

Für eine gewinnbringende Teilnahme ist der Zugang zu den kostenpflichtigen Pro-Versionen von Midjourney (aktuell ab 10 USD/Monat) und ChatGPT (aktuell ab 20 EUR/Monat) erforderlich, den Sie zeitlich auf die Dauer der Workshop-Teilnahme limitieren können. Bei Flux kann die kostenfreie Version verwendet werden.

Referentin Simone Naumann ist etablierte Münchner Unternehmensfotografin. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. 2017 hat sie die SMARTphotoschule gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen.

