Heftige Regenfälle in Gaza: "Jede Stunde zählt jetzt, um noch Schlimmeres zu verhindern"/ Statement von Ghada Hirzallah, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina

Khan Younis (ots)

"Das Ausmaß des Leids der Kinder in Gaza ist unvorstellbar. Jungen und Mädchen kämpfen jeden Tag ums Überleben, sind von Hunger, Gewalt und Tod bedroht - und jetzt hat auch noch der Winter begonnen. Seit Sonntag regnet es in einigen Regionen heftig, viele Geflüchtete halten sich in Gebieten auf, die jetzt überflutet sind. Auch 34 Kinder und zehn unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die trotz der Evakuierung unseres SOS-Kinderdorfs in Rafah immer noch in einem provisorischen Camp in Zentral-Gaza leben müssen, sind betroffen. Viele ihrer provisorischen Unterkünfte sind jetzt schwer beschädigt, es regnet durch. Die Kinder sind verängstigt und verzweifelt. Wir brauchen dringend neue Zelte, die sie vor der Nässe und Kälte schützen, aber es gibt keine. Hinzu kommt, dass uns immer weniger überlebenswichtige Güter erreichen. Es fehlt an Mehl, Treibstoff, Medikamenten und Winterhilfen. Brot ist knapp, Strom und Öfen können kaum genutzt werden. Wenn der Regen, die Bombardierungen und die Kämpfe weiter anhalten, werden weitere Kinder sterben und die Katastrophe in Gaza ein noch größeres Ausmaß annehmen. Selbst uns als Kinderhilfsorganisation fällt es immer schwerer, den Schutz der Kinder zu gewährleisten, wir improvisieren täglich. Dieser Krieg muss aufhören!"

Die SOS-Kinderdörfer rufen dringend zu Spenden für die Kinder in Gaza auf. Weitere Informationen: Spenden für Kinder in Gaza | SOS-Kinderdörfer

Die SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien auf allen Seiten von Konflikten. Sie setzen sich weltweit, so auch in Israel und in Gaza, für jedes Kind ein - unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Gerade in krisengeprägten Regionen sind Kinder, vor allem ohne elterliche Fürsorge, akut gefährdet. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in Israel und in palästinensischen Gebieten werden die SOS-Kinderdörfer auch in der derzeitigen Situation ihre Arbeit fortführen und sich weiterhin für Kinder und Familien einsetzen.

