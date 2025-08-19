Nachhaltigkeitsthemen wirksam und überzeugend kommunizieren / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Die Klimakrise und die Reaktionen darauf sind ein gesellschaftliches Reizthema. Klimakommunikation wird immer komplexer und ist innerhalb und außerhalb von Unternehmen zunehmend schwierig vermittelbar. In der internen und externen Kommunikation scheint es unmöglich, den vielfältigen Aspekten und der emotionalen Aufladung der Debatte gerecht zu werden. Petra Sammer gibt mit diesem Webinar neue Impulse für eine zukunftsweisende Klimakommunikation und zeigt, wie Sie "Nachhaltigkeit" angemessen und motivierend kommunizieren können.

Termin: Montag, 13. Oktober 2025, 15:00 - 16:30 Uhr

Vom Schlagwort zur Wirkung: So können Unternehmen Ihre Positionen zum schwierigen Thema "Klimakrise" glaubwürdig vermitteln

Kommunikation rund um die Klimakrise und verantwortungsvolles Handeln sind Pflicht. Doch die polarisierende Debatte in der Öffentlichkeit setzt sich im Unternehmen fort. Auch hier spalten sich Lager: Die einen halten Nachhaltigkeitsthemen für eine lästige Muss-Kommunikation, aufgezwungen durch entsprechende Gesetze. Die anderen sehen darin einen willkommenen Purpose, der sich vermarkten lässt.

Unabhängig davon, ob Kommunikationsverantwortliche das Thema als Chance oder als Herausforderung betrachten, kommen in beiden Lagern häufig alte, überholte Narrative zur Anwendung. Negatives Framing überwiegt. Doch darin liegt wenig Überzeugendes und Motivierendes, weder für interne noch für externe Zielgruppen. Wie können wir Mitarbeitende, Partner und Stakeholder zu diesem Thema wieder erreichen oder sie sogar begeistern?

Petra Sammer, langjährige Kreativdirektorin der Kommunikationsagentur Ketchum und Storytelling-Expertin, zeigt in diesem Webinar neue Narrative und frische Sprachmuster für die Klimakommunikation. Sie deckt unwirksame Sprachbilder auf und gibt Tipps für ein erfolgreiches Storytelling rund um Klimathemen und nachhaltiges Handeln. Die Teilnehmenden erfahren, wie Unternehmen das Reizthema Klimakrise überzeugend und wirksam aufnehmen, Greenwashing und Schwarzmalerei außen vorlassen und ihre Position glaubwürdig vermitteln.

Zahlreiche Praxisbeispiele runden diese Session ab und bieten Inspiration für Ihre eigene Arbeit.

Programm

Klimakommunikation: Definition, Chancen und Herausforderungen für interne und externe Kommunikation

Definition, Chancen und Herausforderungen für interne und externe Kommunikation Hidden Agenda : Was wirklich dahintersteckt und wie Sie Ihre Kommunikation verdeckten Haltungen und Botschaften anpassen

: Was wirklich dahintersteckt und wie Sie Ihre Kommunikation verdeckten Haltungen und Botschaften anpassen Emotionale Trigger : Das Geheimrezept erfolgreicher Kommunikation

: Das Geheimrezept erfolgreicher Kommunikation Neue Narrative und frische Sprachbilder : So tauschen Sie alte, abgenutzte Metaphern gegen neue Sprachbilder

: So tauschen Sie alte, abgenutzte Metaphern gegen neue Sprachbilder Die Kraft des Storytellings in der Klimakommunikation : Fakten sprechen eine klare Sprache, aber Geschichten überzeugen.

: Fakten sprechen eine klare Sprache, aber Geschichten überzeugen. Dos and Don´ts: Wie sich Fehler in der Klimakommunikation vermeiden lassen

Referentin Petra Sammer, Inhaberin pssst... petra sammer strategies/stories/trends und ehemalige Chief Creative Officer von Ketchum Deutschland. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft nun ihrer Leidenschaft, dem Storytelling. Sie berät Unternehmen bei der Suche nach guten Stories und stellt ihr Wissen als Dozentin an mehreren Hochschulen zur Verfügung. Als Autorin steht sie hinter den erfolgreichen Sachbüchern "Storytelling. Grundlagen, Best Practises und kreative Impulse" und "What´s your Story - Leadership Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" aus dem O´Reilly Verlag. 2020 sprach sie auch bei TEDx Stuttgart über die Kunst des Erzählens.

Eckdaten für das Online-Seminar Nachhaltigkeitsthemen wirksam und überzeugend kommunizieren

Termin: Montag, 13. Oktober 2025, 15:00 - 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

