ZDF-Programmänderung in der KW 22/26

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"maybrit illner" im ZDF: Reformen in der Krise – verspricht Merz zu viel?mehr
ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr / ZDF-Fernsehgarten
Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Bingo im Fernsehgarten! Vier Promis batteln sich um Kugeln und Zahlen in actionreichen Spielen. Sturmwaffel checkt Foodtrends, und es gibt ein spannendes Rennen auf dem ...mehr
ZDF-Programmänderung ab Woche 23/26
Mainz (ots) - Woche 23/26 So., 31.5. 20.15 sportstudio live Fußball-Länderspiel Deutschland - Finnland Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Friederike Kromp Mi., 3.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch Film von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann Kamera: Robert Engelke, Eduard Heizmann, Jakob Kruczek-Becker Deutschland 2026 Im Streaming: 1. März 2026, 18.00 ...mehr
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