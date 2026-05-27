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ZDF

ZDF-Programmänderung in der KW 22/26

Mainz (ots)

Woche 22/26

Do., 28.5.

0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer

Bitte Ergänzung beachten:

Mann oder Frau – jeder, wie er will?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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