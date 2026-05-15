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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 21/26

Mainz (ots)

Woche 21/26

Sa., 16.5.

Bitte geänderten Programmablauf beachten:

12.15     Zum Tod von Günther Maria Halmer   (VPS 12.14/AD/UT/HD)
          Die Hochzeit meiner Eltern

          Betty	Senta Berger 
          Peter	Günther Maria Halmer 
          Simone	Anja Kling 
          Liv	Anna Fischer 
          Alexander	Nicholas Ofczarek 
          Adam	Max Hemmersdorfer 
          Sybille	Antonia Gerke 
          Friedrich	Thomas Huber 
          Leo 	Michael Wittenborn 
          Jutta 	Maren Kroymann 
          Herr Reinhard 	Neithardt Riedel 
          und andere 	

          Schnitt: Sabine Brose
          Musik: Rainer Oleak
          Kamera: Birgit Gudjonsdottir
          Buch: Sophia Krapoth
          Regie: Connie Walther
          (Erstsendung 12.5.2016) 
          Deutschland 2016


(Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. „Mit der Tür in Haus“ entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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