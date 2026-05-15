ZDF-Programmänderung Woche 21/26
Mainz (ots)
Woche 21/26 Sa., 16.5. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 12.15 Zum Tod von Günther Maria Halmer (VPS 12.14/AD/UT/HD) Die Hochzeit meiner Eltern Betty Senta Berger Peter Günther Maria Halmer Simone Anja Kling Liv Anna Fischer Alexander Nicholas Ofczarek Adam Max Hemmersdorfer Sybille Antonia Gerke Friedrich Thomas Huber Leo Michael Wittenborn Jutta Maren Kroymann Herr Reinhard Neithardt Riedel und andere Schnitt: Sabine Brose Musik: Rainer Oleak Kamera: Birgit Gudjonsdottir Buch: Sophia Krapoth Regie: Connie Walther (Erstsendung 12.5.2016) Deutschland 2016 (Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. „Mit der Tür in Haus“ entfällt.)
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