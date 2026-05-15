ZDF-Programmänderung Woche 21/26

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 17. Mai 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Zahlreiche Topstars treffen sich heute bei Kiwi zur großen Schlagerparty. Es gibt einen Blick auf das ESC-Finale vom Vorabend, dazu präsentiert Sally ...

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