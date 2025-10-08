Quadriga Communication GmbH

Geballtes Anlegerwissen auf dem Börsentag Berlin 2025

Berlin (ots)

Am 18. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der diesjährige Börsentag Berlin öffnet seine Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Mit einem breiten Anlegerspektrum und einem umfangreichen Vortragsprogramm vermittelt die Veranstaltung den Besuchern wertvolles Wissen rund um das Thema Geldanlage.

Das Thema Geldanlage und Altersvorsorge ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Steigende Inflationsraten, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Wirtschaft stellen dabei Herausforderungen dar, die es zu meistern gilt, wenn man sein Geld möglichst gewinnbringend - und entsprechend dem eigenen Risikoprofil - investieren will. Viele Anleger, die früher auf Sparbuch, Tagesgeld und Lebensversicherung gesetzt haben, fühlen sich jedoch von den unzähligen Möglichkeiten des Finanzmarkts überfordert. Sowohl für sie als auch für erfahrende Anleger hält der Börsentag Berlin auch in diesem Jahr wichtige Impulse und Anregungen bereit, wie man sein Geld für sich arbeiten lassen und seine Investitionen optimieren kann.

Die größte Finanzmesse der Region bietet dabei eine hervorragende Gelegenheit, sich mit allen Facetten der Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für Einsteiger bis hin zu ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der Börsentag für alle Finanzinteressierten das richtige Programm.

Rund 50 namhafte Aussteller präsentieren den Besuchern im Ludwig-Erhard-Haus die neuesten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Wie gewohnt gibt es auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und zahlreichen Vorträgen. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, interessante Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu erhalten.

"Als Veranstalter sind wir sehr stolz darauf, dass der Börsentag Berlin mittlerweile zu einem festen Termin der deutschen Finanzszene geworden ist. Das zeigt sich auch bei unserer Referentenliste: Die Besucher können sich u.a. auf Dr. Jens Ehrhardt, Christian Röhl, Edda Vogt, Torsten Tiedt und Richy Dittrich freuen", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des Börsentags Berlin. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH, ergänzt: "Das umfangreiche Vortragsprogramm des Börsentag Berlin bietet sowohl für Börseneinsteiger als auch erfahrene Anleger und Trader spannende Vorträge in mehreren parallel laufenden Vortragssälen. Egal ob Sie sich neu mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen oder schon Erfahrungen beim Trading haben - für jeden wird etwas dabei sein!".

Der Börsentag Berlin 2025 findet im Ludwig-Erhard-Haus (Fasanenstraße 85, 10623 Berlin) in fußläufiger Entfernung zum Kurfürstendamm und zum Bahnhof Zoologischer Garten statt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17.00 Uhr. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über die Homepage ist jedoch erforderlich.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.

Über die Quadriga Communication GmbH

Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.

Über die B2MS GmbH

B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.

Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell