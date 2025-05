Respekt vor Mensch und Natur - Deutscher Tee & Kräutertee Verband veröffentlicht Umfrageergebnisse und Praxisbeispiele zum Nachhaltigkeitsmanagement der Branche

Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband veröffentlicht anlässlich des Tags des Tees 2025 am 21. Mai eine umfangreiche Nachhaltigkeitsbroschüre . Basierend auf den Ergebnissen einer Mitgliederumfrage, Praxisbeispielen und informativen Sachtexten zeigt sie eindrucksvoll, wie sich die deutsche Teebranche für mehr Nachhaltigkeit engagiert. Entstanden ist eine Publikation im Format eines digitalen Magazins, die klar aufzeigt: Die Branche hat bereits viel erreicht, steht aber auch noch vor ungelösten Problemen und Herausforderungen.

Welche Nachhaltigkeitsthemen treiben die deutsche Teebranche um? Wie sind die Unternehmen zu diesen Themen aufgestellt? Für welche Probleme sind bereits gute Lösungen gefunden? Mit welchen Projekten setzen sich die Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit ein und welche offenen Fragen und ungelöste Herausforderungen in dem Bereich gibt es noch?

Zahlen und Umfrageergebnisse sowie 20 anschauliche Praxisbeispiele

Die digitale Nachhaltigkeitsbroschüre des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands gibt auf 72 Seiten Antworten auf diese und weitere Fragen. In acht Kapiteln beleuchten Sachtexte und Interviews mit den Mitgliedsunternehmen die aktuellen Themen rund um die soziale, ökologische und unternehmerische Verantwortung der Branche. "Mit unserer Publikation wollen wir zum Tag des Tees zeigen, wie vielfältig das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit in der deutschen Teebranche bereits seit Jahren verankert ist und dass die Unternehmen besonders in den Ursprungsländern, von wo die Rohstoffe bezogen werden, ihre Verantwortung sehr ernst nehmen. Das veranschaulichen die 20 Praxisbeispiele aus den Unternehmen, aber auch die Ergebnisse aus unserer Mitgliederbefragung recht deutlich", so Maximilian Wittig, Geschäftsführer des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands.

Umfrageergebnisse belegen: Tee vereint die Welt

Die breit angelegte Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Verbands dokumentiert: "Tee vereint die Welt", das Motto des Tags des Tees 2025. Knapp die Hälfte (46 %) der befragten, meist mittelständischen Unternehmen, haben jeweils 100 Zulieferer oder mehr aus über 80 Ländern weltweit. Zu vielen Lieferanten bestehen über Jahrzehnte andauernde Handelsbeziehungen. "Langfristige Partnerschaften, ein tiefes Verständnis für die Arbeit der Produzentinnen und Produzenten und der nachhaltige Umgang mit der Natur sind die wesentlichen Säulen unseres Erfolgs", betont Annemarie Leniger, Vorstandsmitglied des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands. "Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel ist eine enge Zusammenarbeit und der sorgsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wichtiger denn je."

Vielfältiges Engagement für Mensch und Natur auf der ganzen Welt

Anhand von 20 Praxisbeispielen beschreibt die digitale Broschüre das Engagement der deutschen Teebranche. Es reicht von langfristigen Bildungsprojekten und Initiativen zum Schutz von Frauen und Mädchen in den Ursprungsländern, über umfassende Klimastrategien, Arbeitsschutzmaßnahmen und Innovationen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Biodiversität, bis hin zur Erarbeitung neuer Standards - angepasst an die komplexen Lieferketten und die kostbare Vielfalt der Rohwaren für Tees, Kräuter- und Früchtetees.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind. Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

