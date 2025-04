Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Tee vereint Freude und Freundschaft! Tag des Tees am 21. Mai

Hamburg (ots)

Auch in diesem Jahr ist der 21. Mai wieder ein Feiertag für alle, die Tee in ihr Herz geschlossen haben. In Anlehnung an den International Tea Day, begeht die hiesige Teebranche den Tag des Tees einmal mehr unter dem Motto Tee vereint die Welt | Tea unites the World. Damit möchten der Deutsche Tee & Kräutertee Verband und seine Mitglieder darauf aufmerksam machen, dass Tees, Kräuter- und Früchtetees nicht nur wertvolle Lebens- und Genussmittel sind, sondern Menschen auf allen Kontinenten auf besondere Weise vereinen.

Tee verbindet Entwicklung und Verständnis

Weltweit importieren die deutschen Teehersteller ihre natürlichen Rohstoffe aus mehr als 80 verschiedenen Ländern. Viele der hiesigen, überwiegend mittelständischen Teeunternehmen, pflegen enge und häufig auch sehr persönliche Handelsbeziehungen zu ihren Partnern in den Ursprungsländern. "Das besondere Verhältnis zu den Lieferanten und das Verständnis ihrer Arbeit gehört zu den Erfolgsfaktoren der deutschen Teebranche", bestätigt Annemarie Leniger, Vorstandsmitglied des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands. "In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels und seiner Folgen führt Tee zu wachsender Zusammenarbeit. Viele unserer Mitgliedsunternehmen engagieren sich beispielweise für Projekte, die den Menschen und der Umwelt vor Ort direkt zugutekommen, denn die Herstellung von Tees, Kräuter- und Früchtetees ist untrennbar von einer intakten Natur und einem respektvollen Umgang mit Ressourcen abhängig." Damit ist Tee längst mehr als eine Handelsware, er trägt darüber hinaus auch in vielen Ländern zu einer positiven Entwicklung bei.

Tee bringt Freude und Freundschaft

Genauso wie Tee die Produzenten in den Ursprungsländern und die hiesigen Hersteller verbindet, vereint er auch seine riesige Fangemeinde rund um den Globus. Ob Asien, Afrika, Südamerika, Europa oder wo auch immer - Tee ist Alltag, geliebtes Ritual, kleine Erholungspause, spezieller Genussmoment oder Anlass dafür, gemeinsam kurz innezuhalten. Für Annemarie Leniger macht genau das den einzigartigen Charakter von Tee aus. "Auch wenn es uns nicht jedes Mal bewusst ist, immer wenn wir Tee trinken, tun dies im gleichen Moment auch viele, viele Menschen überall auf der Erde. Mit dem gleichen Genuss und dem Bewusstsein, etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun."

Den Tag des Tees gemeinsam genießen

Wer den diesjährigen Tag des Tees mitfeiern möchte, ist herzlich eingeladen! Mit einer Tasse Tee, mit den Aktionen, die viele Teehersteller extra rund um den 21. Mai veranstalten und dem schönen Gedanken: Wer gemeinsam genießt, genießt in Frieden. Denn Tee vereint die Welt | Tea unites the World. Eine willkommene Botschaft in den augenblicklich bewegten Zeiten.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

