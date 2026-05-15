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ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26 Do., 11.6. 19.25 sportstudio live - FIFA WM 2026 Der Countdown Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 23.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Woche 25/26 Mi., 17.6. 21.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 24.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Woche 26/26 Sa., 20.6. 21.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 24.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews Bitte Ergänzung beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich

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