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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/26

Mainz (ots)

Woche 24/26

Do., 11.6.

19.25     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Der Countdown 
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer,
          Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich


23.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer,
          Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich



Woche 25/26

Mi., 17.6.

21.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, 
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich


24.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, 
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich



Woche 26/26

Sa., 20.6.

21.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, 
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich


24.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Bitte Ergänzung beachten:
          aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp, 
          Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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