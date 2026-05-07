ZDF

Freitag, 15. Mai 2026, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (15)

Suche nach Gerechtigkeit

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Freitag, 15. Mai 2026, 17.10 Uhr

Wahre Verbrechen (15)

Suche nach Gerechtigkeit

"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.

Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.

Die Fälle dieser Folge:

Ein grausamer Fund am Rheinufer bei Hockenheim führt Ermittler auf die Spur eines Ehepaars, das zwei Frauen tötete, um ein Baby zu bekommen. Ein Fall, der Schock, Berechnung und Sehnsucht grausam vereint.

Ein sonniger Morgen in Berlin wird zum Albtraum: Eine Frau wird beim Frühsport im Forst niedergestochen – ohne erkennbares Motiv. Der Täter entkommt, die Tat bleibt bis heute ungeklärt.

Was zunächst wie getrennte Vermisstenfälle in Deutschland und Belgien wirkt, entpuppt sich als zusammenhängende Mordserie. Ermittler rekonstruieren, wie aus Raub schließlich Tötung wurde.

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