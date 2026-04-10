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WM-Qualifikation der DFB-Frauen live im ZDF: Deutschland – Österreich

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Mainz (ots)

Nach zwei Siegen in den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen entsprechend schwungvoll in die erste von zwei Partien gegen Österreich. Am Dienstag, 14. April 2026, 17.55 Uhr, überträgt "sportstudio live" das Aufeinandertreffen in Nürnberg im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal.

Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Übertragung des dritten von sechs WM-Qualifikationsspielen. Als ZDF-Fußball-Expertin ordnet Kathrin Lehmann die Partie ein. Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion wollen die DFB-Frauen den nächsten Schritt auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien meistern. Das Spiel, das um 18.15 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Claudia Neumann.

Nach dem 5:0-Auftakterfolg gegen Slowenien und dem 4:0-Auswärtssieg in Norwegen führen die DFB-Frauen die Qualifikationsgruppe A4 an. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das nächste große Turnier. Die Österreicherinnen sind bisher noch punktelos und somit derzeit Gruppenletzter.

Abschließendes WM-Qualifikationsspiel ebenfalls live im ZDF

Auch das abschließende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Frauen am Dienstag, 9. Juni 2026, in Slowenien, wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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Weitere Informationen

- "sportstudio live: Deutschland ‒ Österreich" im ZDF streamen

- Sport auf ZDFheute

- Presseinformationen zum "sportstudio" im ZDF

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